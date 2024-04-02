مكياج صارخ.. غادة عبد الرازق تتألق بإطلالة أنيقة

شاركت الفنانة غادة عبد الرازق صور جديدة عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات انستجرام.

وتألقت غادة عبد الرازق بإطلالة أنيقة، مرتدية بلوزة ذات كرانيش بسيطة باللون الأسود، وجيب قصيرة فوق الركبة مع بوت طويل باللون الأسود لاستكمال أناقتها.

كما اعتمدت على وضع المكياج الصارخ، حيث استخدمت اللون النبيتي في الشفاه، مع البلاشر على الوجنتين بطريقة مميزة، والايشادو اللامع أعلى العين وبرزت العين بالرموش الصناعية.

كما اختارت غادة عبد الرازق تسريحة الشعر البسيطة القصير، دون وضع اي نوع من الاكسسوارات واكتفت بتزين الأذن بالاقراط اللافته.