بترقص بالعباية.. فيفي عبده تشعل السوشيال ميديا في أحدث ظهور

شاركت الفنانة فيفي عبده فيديو جديد عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات انستجرام.

وأثارت فيفي عبده الجدل على السوشيال ميديا برقصها وهي مرتدية العباءة في رمضان.

واطلت فيفي عبده بإطلالة رمضانية مرتدية عباءة باللون الأحمر طويل وذات أكمام واسعة مرصعة بالنقوشات الذهبية اللافتة للنظر.

واستكملت فيفي عبده ظهورها بارتداء المجوهرات اللافتة في الرقبة واليد، مع ترك خصلات شعرها الأسود منسدلا بطريقة بسيطة أعلى الكتف.

وانتعلت فيفي عبده حذاء بني ذا كعب عالي لاستكمال إطلالتها المثيرة للجدل.