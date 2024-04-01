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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

عباية لافتة.. مي عمر تبهر المتابعين على إنستجرام

مي عمر
مي عمر

نشرت الفنانة مي عمر صورة جديدة عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات انستجرام.

وتألقت مي عمر بإطلالة لافتة، مرتدية عباءة باللون الأخضر الزاهي واسعة من جميع الجوانب، مزينه بالحزام على الخصر ذات ازرار صغيرة الحجم.

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ونسقت مي عمر مع العباءة حذاء على احدث صيحات الموضة بصيحة التايجر، مع الاكسسوارات التي يتناسب مع إطلالاتها الرمضانية.

وتركت مي عمر خصلات شعرها المموج على الكتف الواحد بطريقة مميزة وجذابة للأنظار.

ومن الناحية الجمالية وضعت مي عمر المكياج الناعم، فاختارت اللون البني في الشفاه مع البلاشر على الوجنتين والماسكرا التي تبرز جمال عيناها.

مي عمر
مي عمر إطلالة الفنانة مي عمر إطلالات مي عمر أسعار إطلالات مي عمر

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