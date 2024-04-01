عباية لافتة.. مي عمر تبهر المتابعين على إنستجرام

نشرت الفنانة مي عمر صورة جديدة عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات انستجرام.

وتألقت مي عمر بإطلالة لافتة، مرتدية عباءة باللون الأخضر الزاهي واسعة من جميع الجوانب، مزينه بالحزام على الخصر ذات ازرار صغيرة الحجم.

ونسقت مي عمر مع العباءة حذاء على احدث صيحات الموضة بصيحة التايجر، مع الاكسسوارات التي يتناسب مع إطلالاتها الرمضانية.

وتركت مي عمر خصلات شعرها المموج على الكتف الواحد بطريقة مميزة وجذابة للأنظار.

ومن الناحية الجمالية وضعت مي عمر المكياج الناعم، فاختارت اللون البني في الشفاه مع البلاشر على الوجنتين والماسكرا التي تبرز جمال عيناها.