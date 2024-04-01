هيفاء وهبي تخطف الأنظار بإطلالة مثيرة للجدل.. سعرها مفاجأة

شاركت الفنانة هيفاء وهبي جلسة تصوير جديدة عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات انستجرام.

وأثارت هيفاء وهبي الجدل بإطلالتها، مرتدية قفطان باللون الأبيض مزينا بالجولد، مكشوف من الساقين، والصدر، ووضعت الحزام في المنطقة الخصر لإبراز قوامها الرشيق.

حمل القفطان توقيع دار الأزياء العالمية kaftish، وبلغ سعره 400 دولار أي حوالي 20 الف جنيه مصري.

ونسقت هيفاء وهبي مع إطلالتها الرمضانية حقيبة باللون الجولد سعرها 2000 يورو أي حوالي 140 ألف جنيه.

وتركت خصلات الشعر الاسود بطريقة جذابة أعلى الكتف، ولفتت الأنظار بالمكياج الناعم.