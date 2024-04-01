عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

هيفاء وهبي تخطف الأنظار بإطلالة مثيرة للجدل.. سعرها مفاجأة

هيفاء وهبي
هيفاء وهبي

شاركت الفنانة هيفاء وهبي جلسة تصوير جديدة عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات انستجرام.

 

وأثارت هيفاء وهبي الجدل بإطلالتها، مرتدية قفطان باللون الأبيض مزينا بالجولد، مكشوف من الساقين، والصدر، ووضعت الحزام في المنطقة الخصر لإبراز قوامها الرشيق.

txt

بالأسود الجريء.. لاميتا فرنجية تشعل الـ سوشيال ميديا

txt

بملابس رياضية.. نسرين طافش تستعرض رشاقتها في الجيم

حمل القفطان توقيع دار الأزياء العالمية kaftish، وبلغ سعره 400 دولار أي حوالي 20 الف جنيه مصري.

ونسقت هيفاء وهبي مع إطلالتها الرمضانية حقيبة باللون الجولد سعرها 2000 يورو أي حوالي 140 ألف جنيه.

وتركت خصلات الشعر الاسود بطريقة جذابة أعلى الكتف، ولفتت الأنظار بالمكياج الناعم.

هيفاء وهبي 
هيفاء وهبي أحدث أغاني هيفاء وهبي أحذية هيفاء وهبي آخر أعمال هيفاء وهبي إطلالة هيفاء وهبي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

3 جنيهات رسميًا الآن| مفاجأة في سعر الدولار بالبنوك مع اقتراب العيد

2600 جنيه| الذهب يخالف التوقعات مجددا.. وهذا سعر عيار 21 الآن

نزلت 20 جنيهًا.. انخفاض حاد فى أسعار الدواجن قبل العيد بأيام

أولها 10 إبريل| مفاجأة في عدد أيام إجازة عيد الفطر.. العطلات الرسمية المتبقية

190 جنيها| هبوط مفاجئ بأسعار اللحوم اليوم 1 إبريل وهذا أرخص مكان للشراء

بيان مفاجئ من الشركة.. إيسترن كومباني تصدم المدخنين بأسعار السجائر بجميع الأنواع

الحكومة تعلن انخفاض أسعار الدواجن والبيض

صاحبتي عرفتني على سكة الرجالة| تفاصيل اعترافات "منة" المتهمة في قضية اللواء اليمني

موضوعات متعلقة

بملابس رياضية.. نسرين طافش تستعرض رشاقتها في الجيم

تناولها يوميا .. أطعمة تمنع تساقط الشعر نهائيا

برج القوس.. حظك اليوم الأحد 31 مارس 2024: علاقة حب قديمة تتجدد

برج العقرب.. حظك اليوم الأحد 31 مارس 2024: توقف عن الإنفاق الزائد

برج الميزان .. حظك اليوم الخميس 31 مارس 2024: شراء سيارة جديدة

برج العذراء.. حظك اليوم الأحد 31 مارس 2024 : دلل الحبيب

برج السرطان.. حظك اليوم الأحد 31 مارس 2024 : جدد منزلك

برج الثور.. حظك اليوم الأحد 31 مارس 2024: احرص على تناول أدويتك

ترشيحاتنا

عاجل.. الأهلي يحسم موقفه من إقامة مباراتي القمة في السعودية

أول تعليق من سوريا على استهداف القنصلية الإيرانية في دمشق

شوقي علام: الرسول نهانا عن الكبر وأمرنا بالتعامل ببساطة مع سائر الناس

الفرق بين صلاة التهجد وقيام الليل.. اعرف وقتهما وعدد ركعاتهما

تعرف على ضيوف برنامج رامز جاب من الآخر بعد قليل

للقطاعين العام والخاص .. عدد أيام إجازة عيد الفطر 2024 في مصر


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عباية لافتة.. مي عمر تبهر المتابعين على إنستجرام

هيفاء وهبي تخطف الأنظار بإطلالة مثيرة للجدل.. سعرها مفاجأة

بالأسود الجريء.. لاميتا فرنجية تشعل الـ سوشيال ميديا

شعر كنيش ولحية غريبة| صورة لمحمد هنيدي من المستشفى تكشف تفاصيل حالته الصحية

فيديو

ضرب وشد شعر.. تفاصيل مشاجرة فتيات التجمع الخامس.. فيديوجراف

سوشي ودوناتس.. أغرب ما يوزع على الصائمين وقت الإفطار في المعادي

شفت كوابيس .. أسماء جلال تكشف معاناتها فى كواليس مسلسل "أشغال شقة"

تفاصيل جلسة حلف اليمين.. النواب يستعد لتنصيب السيسي رئيسا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الجندى

محمد الجندي يكتب: كيف تتحكم أمريكا في دول العالم بالدولار؟

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: الهُوية الصحية

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: نعمة الأڤوكاتو

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: نتنياهو يبحث عن الفوضى

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: يوم الأرض الفلسطيني.. وحق العودة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الحشاشون الجدد

احمد قنديل

أحمد قنديل يكتب: الجمهورية الجديدة.. مفهوم بناء ومحاور إنطلاق

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مع السيسي نكمل المشوار

اﻟﻤﺰﻳﺪ