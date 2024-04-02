عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

بالأبيض الجذاب.. هنا شيحة تستعرض أناقتها بإطلالة محتشمة

هنا شيحة
هنا شيحة

نشرت الفنانة هنا شيحة صورة جديدة عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات انستجرام.

وتألقت هنا شيحة بإطلالة محتشمة، مرتدية قفطان واسع باللون الأبيض بأكمام واسعة، مع وضع الحزام على الوسط بطريقة بسيطة يبرز أناقتها.

txt

مكياج صارخ.. غادة عبد الرازق تتألق بإطلالة أنيقة

txt

بأكمام مكشوفة .. نسرين طافش تخطف الأنظار بإطلالة رمضانية

وانتعلت هنا شيحة حذاء أبيض ذا كعب عالي، وحملت حقيبة متوسطة الحجم باللون الأسود على أحدث صيحات الموضة.

واعتمدت على تسريحة شعر بسيطة وهي الشعر الملموم بطريقة تجذب الانظار.

أما من الناحية الجمالية، وضعت هنا شيحة المكياج الهادئ المرتكز على الألوان الترابية الناعمة، وتزينت ببعض المجوهرات في الأذن واليد.

هنا شيحة 
هنا شيحة أخبار هنا شيحة أخر أعمال هنا شيحة أبناء هنا شيحة اعمال هنا شيحة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حفل تنصيب السيسي رئيسًا لمصر لفترة ثالثة.. إليك التفاصيل

متأثرين بجروحهم.. وفاة جميع مصابي حادث كلية علوم بورسعيد وضبط الجاني| تفاصيل

بيان مفاجئ من الشركة.. إيسترن كومباني تصدم المدخنين بأسعار السجائر بجميع الأنواع

القاهرة تتأهب لحدث ضخم| تنصيب السيسي رئيسا لمصر.. ماذا يحدث غداً؟

للقطاعين العام والخاص .. عدد أيام إجازة عيد الفطر 2024 في مصر

أولها 10 إبريل| مفاجأة في عدد أيام إجازة عيد الفطر.. العطلات الرسمية المتبقية

أحمد حسن يعلن مفاجأة سارة قبل مواجهة الأهلي وبطل تنزانيا بدوري أبطال إفريقيا

" جولدمان ساكس" يتوقع استمرار ارتفاع سعر الجنيه المصري وانخفاض التضخم

موضوعات متعلقة

مكياج صارخ.. غادة عبد الرازق تتألق بإطلالة أنيقة

بأكمام مكشوفة .. نسرين طافش تخطف الأنظار بإطلالة رمضانية

بترقص بالعباية.. فيفي عبده تشعل السوشيال ميديا في أحدث ظهور

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الثلاثاء 2 أبريل 2024 على الصعيد الصحي والمهني والعاطفي

جددي سفرتك .. طريقة تحضير أسياخ الدجاج الحارة

3 علامات في القدمين تخبرك بمشاكل قلبية.. تعرف عليها

عباية لافتة.. مي عمر تبهر المتابعين على إنستجرام

هيفاء وهبي تخطف الأنظار بإطلالة مثيرة للجدل.. سعرها مفاجأة

ترشيحاتنا

بكلبش وانتحال صفة ضابط.. ننشر تفاصيل اعتداء متعاطٍ للحشيش على قاصر بالعمرانية

البيت الأبيض: لدينا تقارير عن ضربة جوية إسرائيلية على السفارة الإيرانية بدمشق

50 مليون إسترليني.. فرج عامر يكشف وجهة مرموش بالدوري الإنجليزي

بـ85 جنيها.. بشرى للمواطنين بشان أسعار الدواجن

وزير الأوقاف يهنئ الرئيس السيسي بولاية رئاسية جديدة لمصر

مجاهد نصار: السيسي نفذ طفرة حقيقية في قطاع الطرق


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مكياج صارخ.. غادة عبد الرازق تتألق بإطلالة أنيقة

الكسوف الكلي للشمس قرب.. وهذا سر اهتمام العالم به

بترقص بالعباية.. فيفي عبده تشعل السوشيال ميديا في أحدث ظهور

شاهد.. الصور الأولى من كواليس تصوير فيلم "شقو"

فيديو

ملامحه متغيرة.. خالد سليم يرد على تساؤلات حول خضوعه لعمليات تجميل

تحدى الخبراء الأجانب في قناة السويس وتنبأ بوفاته.. قصة أحمد عزت بعد رحيله

وداعا لورق التواليت.. الشطافات تسيطر على حمامات الولايات المتحدة

ضرب وشد شعر.. تفاصيل مشاجرة فتيات التجمع الخامس.. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: الملامح المتغيرة لشرق أوسط متعدد الأقطاب

محمد الجندى

محمد الجندي يكتب: كيف تتحكم أمريكا في دول العالم بالدولار؟

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: الهُوية الصحية

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: نعمة الأڤوكاتو

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: نتنياهو يبحث عن الفوضى

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: يوم الأرض الفلسطيني.. وحق العودة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الحشاشون الجدد

احمد قنديل

أحمد قنديل يكتب: الجمهورية الجديدة.. مفهوم بناء ومحاور إنطلاق

اﻟﻤﺰﻳﺪ