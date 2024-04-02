بالأبيض الجذاب.. هنا شيحة تستعرض أناقتها بإطلالة محتشمة

نشرت الفنانة هنا شيحة صورة جديدة عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات انستجرام.

وتألقت هنا شيحة بإطلالة محتشمة، مرتدية قفطان واسع باللون الأبيض بأكمام واسعة، مع وضع الحزام على الوسط بطريقة بسيطة يبرز أناقتها.

وانتعلت هنا شيحة حذاء أبيض ذا كعب عالي، وحملت حقيبة متوسطة الحجم باللون الأسود على أحدث صيحات الموضة.

واعتمدت على تسريحة شعر بسيطة وهي الشعر الملموم بطريقة تجذب الانظار.

أما من الناحية الجمالية، وضعت هنا شيحة المكياج الهادئ المرتكز على الألوان الترابية الناعمة، وتزينت ببعض المجوهرات في الأذن واليد.