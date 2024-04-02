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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

طريقة عمل جلاش بالجبن.. جربيها هتعجبك

طريقة عمل جلاش بالجبن
طريقة عمل جلاش بالجبن

يعتبر جلاش بالجبن وجبة شهية وسهلة التحضير، يمكنك تقديمها في المناسبات الخاصة أو كوجبة خفيفة في أي وقت إليك طريقة عمل جلاش بالجبن للشيف نجلاء الشرشابي :

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المكونات لعمل جلاش بالجبن

1 عبوة من ورق الجلاش (تتوفر في محلات البقالة)
200 جرام من الجبن (مثل الجبنة البيضا أو الجبنة الشيدر)
50 جرام من الزبدة، ذائبة
2 ملعقة كبيرة من السمسم المحمص (اختياري)


طريقة عمل جلاش بالجبن

قم بتسخين الفرن إلى درجة حرارة 180 درجة مئوية.

قم بفتح عبوة ورق الجلاش وقطعه إلى قطع مستطيلة بحجم مناسب. يمكنك قصها إلى حجم الصواني التي ترغب في استخدامها.

ضع طبقة من الجبن على كل ورقة جلاش وقم بلفها بإحكام لتشكيل أنبوب.

ضع الأنابيب في صينية خبز مبطنة بورق الخبز أو مدهونة بالزبدة.

ادهن وجه الجلاش بالزبدة المذابة باستخدام فرشاة مطبخ.

قدم الجلاش بالجبن في الفرن المسخن مسبقًا لمدة 15-20 دقيقة أو حتى يصبح لونه ذهبيًا ومقرمشًا.

بعد أن تخرج الجلاش من الفرن، يمكنك رشها بالسمسم المحمص لإضافة نكهة إضافية.

قدم الجلاش بالجبن ساخنًا كوجبة خفيفة أو مقبلات. يمكنك تزيينها بالسمسم المحمص إضافي إذا رغبت.

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