عالم الزلازل الهولندي يثير الجدل على السوشيال ميديا| ماذا قال ؟

أثار عالم الزلازل الهولندي فرانك هوجربيتس الجدل من جديد، هذه المرة ليس بسبب الزلازل أو الهزات الأرضية، لكن بتعليق سياسي غريب بعيد عن تخصصه بشكل كبير.

خبير الزلازل الهولندي يثير الجدل

نشر الخبير الفلكي تغريدة عبر حسابه في منصة X، تساءل فيها عن تداعيات الضربة الإسرائيلية على القنصلية الإيرانية في العاصمة السورية دمشق أمس الاثنين.

واستكمل سؤاله عما نتج عن هذه الضربة من مقتل جنرالات إيرانية وقادة، متسائلا عن أسباب استهداف القنصلية الإيرانية في دمشق، طرح في سؤاله الجانب الآخر من القصف وإذا كانت محاولة مقصودة لاشتعال الحرب بين الاحتلال وبلد آخر مثل إيران.

كذلك تعجب من وضع إسرائيل وطرح في سؤاله، كيف يمكن أن تنفذ هذا الحادث دون الخوف من عقاب ينتظرها.

عقاب مُنتظر

وتصاعدت التوترات في المنطقة الشرق الأوسط بعد الضربات الإسرائيلية المستهدفة لحي المزة في العاصمة السورية دمشق، والتي أسفرت عن مقتل 11 شخصًا وتدمير المبنى الملحق بالسفارة الإيرانية.

وفي ظل هذا السياق، أثارت تغريدة هوجربيتس جدلاً واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي. إذ اتهم إسرائيل بخرق القانون الدولي من خلال قصفها للأراضي السورية، وحمّلها مسؤولية التبعات الناجمة عن ذلك القصف.

وعلى الرغم من أن هذه التغريدة لم تكن ذات صلة مباشرة بموضوع الزلازل، إلا أنها لاقت استجابة وتفاعل واسع من قِبَل المستخدمين النشطين على منصات التواصل الاجتماعي.

تفاعل المغردون بشكل كبير مع هذه التغريدة، حيث أعرب العديد منهم عن آرائهم وقدموا تعليقاتهم المتنوعة بشأن الأحداث التي تجري في المنطقة.

وتعكس هذه التفاعلات حالة التوتر والانقسام السياسي القائم في المنطقة والذي يتجلى في الصراعات الدائرة والتصعيدات المتكررة بين إسرائيل وإيران.

ضربات متكررة

تجدر الإشارة إلى أن الضربات الإسرائيلية المستهدفة لسوريا ليست أمرًا جديدًا، حيث تكررت هذه الهجمات في السنوات الأخيرة بشكل متكرر.

وتأتي هذه الهجمات في إطار الصراع الإقليمي القائم والتصعيد المستمر في المنطقة، وتعكس التوترات الجيوسياسية والصراعات السياسية المعقدة بين القوى الإقليمية والدولية.

لكن توعد مسؤولون إيرانيون بردّ حازم في الزمان والمكان المناسبين، وفق تعبيرهم.

وتحركت عدة ميليشيات موالية لطهران في المنطقة، حيث أعلنت فصائل عراقية مسلحة في بيان اليوم الثلاثاء أنها استهدفت قاعدة تل نوف الإسرائيلية بالطيران المسير.