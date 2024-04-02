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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

سهرات رمضانية وندوات توعية فى أنشطة قصور الثقافة بالأقصر

صدى البلد

شهد فرع ثقافة الأقصر، عددا مكثفا من الفعاليات الثقافية والفنية احتفالا بشهر رمضان، ضمن برنامج فعاليات الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، المنفذ برعاية وزارة الثقافة.

 

نظمت مكتبة الطفل والشباب بالمحاميد قبلى سهرة رمضانية وتضمنت الليلة محاضرة بعنوان " العاشر من رمضان الحرب والسلام" ألقاها محمد حنفى موضحا ارتباط الانتصارات بشهر الصيام ،ارتباط شهر رمضان بالجهاد ، والحرب والسلام، بجانب ذلك أعدت أمسية شعريه للشاعر على حسان وألقى قصيدة بعنوان "الأرض حبيبتنا"، ونفذت ورشة فنون تشكيلية رسم فانوس وزينة رمضان نفذها مينا عادل.

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كما توالت الليالي الرمضانية في قصر ثقافة حاجر العديسات، وتضمنت ورشة ابتكارات بالورق الملون نفذتها شيرين محمد، كما نفذت ورشة مشغولات يدوية عمل ديكور منزل نفذتها أسماء أحمد ، ودوري ثقافي ومعلومات عامة أدارته هناء يونس، أعقبها أمسية شعرية للشاعر وليد الضوي، واختتمت الليلة الثقافية بمحاضرة بعنوان "رمضان شهر القرآن" ألقاها محمد علي متناولا فضائل الشهر الكريم، ونزول القرآن الكريم في شهر رمضان وأبواب الخير والصدقات في رمضان.

نظم قصر ثقافة بهاء طاهر ليلة رمضانية وتضمنت محاضرة عن" شهر رمضان شهر التلاحم والتراحم" ألقاها  الشيخ مدحت عبدالستار، متحدثا عن معني كلمة التلاحم والتراحم، وصور كثيرة في التلاحم والتراحم من الأنبياء وخاتم النبيين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشهر رمضان الرحمة والمغفرة والمحبه بين العبد والله سبحانه وتعالى، ويكثر فيه التسامح واحب والمودة،  وعقدت محاضرة عن" تحرير طابا 19مارس" يوم أصبحت فيه مصر كاملة السيادة على أراضيها" حاضرتها أسماء محمد مناع، ونفذت ورشة فنون تشكيلية رسم وتلوين نفذتها جيهان محمد بصحبة رواد القصر، وورشة حكي بعنوان "مكارم الأخلاق" سردتها ناهد نصر الدين، واختتمت الليلة بعرض فني لفرقة الأقصر للموسيقى العربية، وعرض التنورة.

تأتى الفعاليات ضمن الأنشطة التى تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة، بإشراف إقليم جنوب الصعيد الثقافى برئاسة عماد فتحى، من خلال فرع ثقافة الأقصر برئاسة حسين النوبي.

الأقصر احتفالا بشهر رمضان الهيئة العامة لقصور الثقاف الثقافية والفنية الفعاليات الثقافية والفنية ثقافة الاقصر هيئة العامة لقصور الثقافة ثقافة بهاء طاهر

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