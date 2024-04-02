جامعة الزقازيق توجه قافلة بيطرية لقرية كفر أبو نجم بأبو حماد

أكد الدكتور خالد الدرندلي رئيس جامعه الزقازيق انه نظمت كلية الطب البيطرى قافلة بيطرية لقرية كفر أبو نجم ، ضمن فعاليات خطتها السنوية لخدمة المجتمع وتنمية البيئة للعام ٢٠٢٣-٢٠٢٤ وآليات جامعة الزقازيق لخدمة المجتمع والبرنامج الرئاسى لتنمية البيئة.

أضاف رئيس جامعة الزقازيق انه نفذت القافلة تحت إشراف الدكتور نصر عبد الوهاب محمد عميد الكلية والدكتور عصمت إبراهيم السعيد وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وتنظيم الدكتورة لماح عبد السميع مدير إدارة البيئة بالتنسيق مع الجمعيات الاهلية ، حيث شارك فيها زملاء وأطباء المستشفى البيطرى التعليمى.

وأشار رئيس جامعة الزقازيق الي انه تم الكشف على ١٦٠ حالة حيوانات، ١٤٣٢ حالة طيور وأرانب وتشخيصها وعلاجها وصرف الأدوية والتطعيمات اللازمة ورش الحيوانات ضد الطفيليات الخارجية والمسببة للأمراض مجاناً فى إطار مساهمة الجامعة فى البرنامج الرئاسى لتنمية الريف المصرى " حياة كريمة " والتخفيف عن المواطن الشرقاوى والنهوض بمستواه المعيشى وتنمية الثورة الحيوانية.

جدير بالذكر أن تنظيم القافلة يأتي ضمن أليات الجامعة فى خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، حيث تقوم الكلية بتوجيه قافلة أسبوعياً لإحدى القري الأكثر احتياجاً مدعمةً بأهم التخصصات والمستلزمات الطبية البيطرية وكذلك الأدوية اللازمة والتى تصرف جميعها مجاناً لخدمة أهالي القرى والحفاظ على الثروة الحيوانية والتي تعد مصدر للدخل والغذاء وضمن الحياة الكريمة للمربين.