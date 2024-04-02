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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

بعد تسريبها.. لماذا أثارت صورة أحمد رفعت مع الوزير غضب أسرته ؟

صدى البلد

تسببت صورة اللاعب أحمد رفعت من داخل المستشفى في حالة من الجدل والغضب، حيث تعرضت للعديد من الانتقادات خاصة من قبل أسرته. بعدما تم تسريب الصور التي تظهر رفعت وهو يغادر المستشفى.

غضب بسبب صورة أحمد رفعت

أثارت هذه الصورة غضب واستياء الأسرة وزاد من حدة الجدل المحيط بهذا الأمر، وفي محاولة لتوضيح الوضع، أصدرت وزارة الشباب والرياضة بيانًا لشرح الظروف المحيطة بالصور المسربة.

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وأكدت الوزارة أن الصور تم نشرها خلال زيارة الوزير الدكتور أشرف صبحي للاعب أحمد رفعت، وهو ما أثار الغضب والاستياء.

موقف أسرة أحمد رفعت

هيثم عرابي، المدير التنفيذي لنادي مودرن فيوتشر، أعرب عن استيائه من نشر الصور، حيث أكد أن أسرة اللاعب كانت ترفض نشر أي صور له في الوقت الحالي. و

أشار عرابي إلى أن محمد مصيلحي، رئيس نادي الإتحاد السكندري، ومحمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، رفضوا التصوير مع اللاعب خلال زيارتهما له، تعبيرًا عن احترامهم له ولأسرته.

تعددت التعليقات على هذا الحادث، ومن بينها أهمية الحفاظ على خصوصية الأشخاص المشهورين واحترام رغباتهم وأسرهم فيما يتعلق بالنشر والتواصل الاجتماعي. وقال تعليق آخر: “يجب أن يتعامل الجمهور ووسائل الإعلام بحذر واحترام تلك الخصوصية”.

أفاد مدير تنفيذي نادي مودرن فيوتشر بأنه تعرضت شخصية معروفة سابقاً لمحاولة دخول مصور معها أثناء زيارتها للاعب أحمد رفعت. وأشار إلى أن إخوة اللاعب رفضوا هذا الأمر ومنعوا المصور من الدخول. وأكد أن الأسرة تعيش حالة سيئة جداً بسبب تسريب الصور.

موقف وزارة الرياضة

أصدرت وزارة الرياضة بيانًا يفيد بأنه تم تصوير اللاعب أحمد رفعت وهو يغادر المستشفى بعد تلقيه العلاج اللازم لإصابة تعرض لها خلال مباراة كرة القدم.

 وأوضحت الوزارة أن الهدف من نشر الصور كان لطمأنة الجماهير المصرية بعد فترة من القلق والاهتمام بحالة اللاعب، ولتوضيح التطورات التي حدثت في حالته واستقرارها. تأتي هذه الخطوة في إطار الجهود المستمرة للتواصل مع الجماهير وتقديم المعلومات اللازمة لهم حول حالة الرياضيين المشهورين وتفاصيل علاجهم وتعافيهم.

أحمد رفعت الاتحاد السكندري التواصل الاجتماعي الدكتور أشرف صبحي الشباب والرياضة

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