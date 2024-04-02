الرئيس السيسي: الأوضاع الإقليمية والدولية تفرض علينا مواجهة تحديات صمدنا أمامها بفضل الشعب

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن “الأوضاع الإقليمية والدولية تفرض علينا مواجهة تحديات صمدنا أمامها بفضل الشعب المصري”.

وقال الرئيس السيسي، في كلمته أمام مجلس النواب بالعاصمة الإدارية الجديدة: " محاولات الشر الإرهابية وأزمات الخارج والحروب الدولية تفرض مواجهة تحديات لم تجتمع بهذا الحجم عبر تاريخ مصر الحديث".

وأضاف: "سعيت منذ اليوم الأول لتحقيق إرادة المصريين وإنقاذ وطننا من براثن التطرف والدمار والانهيار".

وتابع الرئيس السيسي: "اعتمدنا منهج المصارحة والمشاركة بشأن كل القضايا والتحديات التي واجهناها".