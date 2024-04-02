مياه الشرب بالشرقية ترفع الوصلات المخالفة وتغير العدادات المعطلة

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على ضرورة تطوير وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والسعي دائماً إلى تلبية جميع متطلباتهم من خلال إيجاد حلول مُرضية لمشاكلهم وفقاً للوائح والقوانين للتخفيف عن كاهلهم وتقديم أفضل الخدمات لهم وخاصة خدمات مياه الشرب والصرف الصحي من خلال تقديم كوب مياه نظيف ومشروعات صرف صحي آمنة وسليمة حفاظاً على البيئة والصحة العامة للمواطنين.

من جانبه أشار المهندس عامر كمال أبو حلاوة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي إلى أنه إيماناً بأهمية رفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين والحفاظ على موارد الدولة، وتطبيقاً لمبدأ العدالة في حصول المشتركين على الخدمات بصورة قانونية، تم تشكيل لجان من القطاع التجاري بفرع الشركة بمركز ديرب نجم للمرور والتفتيش على المشتركين بمنطقة ديرب نجم البلد وقرى ( منشأه صهبره - صفط زريق – صافور – منا صافور- طحا المرج) لتحصيل المتأخرات ورفع الوصلات الخلسة التي يلجأ إليها البعض هرباً من إتباع الإجراءات القانونية، أو لسرقة المياه، أو الاستفادة من خدمة الصرف الصحي دون سداد المستحقات.

واضاف رئيس شركة مياه الشرب بالشرقية ان الحملات أسفرت عن تحرير 10 محاضر تعدي على شبكة مياه الشرب وتحرير 60 محضر تعدي على شبكة الصرف الصحي، كما تم تحرير 5 محاضر لحالات مخالفة لشروط التعاقد وتحرير 14 محضر تلاعب بعدادات المياه وتحصيل نسبة كبيرة من متأخرات المشتركين ورصد التراكمات بالعدادات.

وناشد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي المواطنين ضرورة التعاقد بشكل قانوني وسداد المتأخرات وعدم التجاوز وكذلك الإبلاغ حال وجود أي مخالفات.