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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

"تنمية المشروعات": 50 مليار جنيه قروضا لتمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر

صدى البلد

قال الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر باسل رحمي إن الجهاز قدم قروضًا لتمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بجميع المحافظات بأكثر من 50 مليار جنيه، وذلك منذ بداية يوليو 2014 وحتى نهاية فبراير 2024.

وأضاف الرئيس التنفيذي للجهاز، في بيان اليوم الثلاثاء، أن هذه القروض أتاحت أكثر من 3 ملايين فرصة عمل لأبناء وبنات مصر، حيث أن النصيب الأكبر من هذه التمويلات حصلت عليه محافظات الوجه القبلي بنسبة 47% وفقًا لمراعاة الاحتياجات والأولويات التمويلية لهذه المحافظات.

وأوضح أنه جاء في المرتبة الثانية محافظات الوجه البحري بمقدار 36%، أما المناطق الحضرية فقد سجلت 12% من هذه النسبة وتتبعها المناطق الحدودية بنسبة 5%، مؤكدًا أنه خلال نفس الفترة استمر الجهاز بالتوازي مع التمويل في تقديم خدماته غير المالية لأبناء مصر في مختلف المحافظات من خلال وحدات الشباك الواحد الملحقة بأفرع الجهاز على مستوى الجمهورية.

وتابع أن الجهاز استهدف وخدمة ما يقرب من 181 ألفًا من العملاء وأتاح لهم مجموعة متكاملة من الخدمات منها، استصدار الرخص المؤقتة والنهائية لتوفيق الأوضاع والمشروعات الجديدة، وشهادات التصنيف والمزايا للعملاء، والرقم القومي والسجلات التجارية، والبطاقات الضريبية للمنشآت، وكذلك التأمينات الاجتماعية. 

ونوه بأنه في مجال الخدمات التدريبية، قام الجهاز بتدريب أكثر من 71 ألف متدرب ومتدربة على مهارات ريادة الأعمال لخلق أجيال جديدة ومدربة من رواد ورائدات الأعمال، مؤكدًا أنه في سبيل مساعدة العملاء على تسويق منتجاتهم نظم الجهاز 1283 معرضًا على مستوى الجمهورية بمشاركة 29 ألفًا و127 من أصحاب المشروعات.

وأشار إلى أن هذه المعارض نجحت في تحقيق إجمالي مبيعات وتعاقدات لعملاء الجهاز قاربت 1.143 مليار جنيه، منوهًا بأن القيادة السياسة أولت اهتمامًا غير مسبوق بقطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وأطلق العديد من المبادرات لتمكين رائدات ورواد الأعمال والتوسع في منح الخدمات والإعفاءات والحوافز والتيسيرات والمعاملات التفضيلية؛ لمساعدتهم في بدء أعمالهم.

ولفت إلى أنه تم تقديم أوجه الرعاية والمساندة والدعم لجهاز تنمية المشروعات وكافة الجهات العاملة والمعنية بهذا القطاع في مصر، وإعطاء الجهاز قدر أكبر من المسئوليات والصلاحيات ليسهم بشكل متنامي في النهوض بمشروعات الشباب وبالخدمات المقدمة لتطوير المشروعات القائمة والجديدة.

وأوضح أن من أهم المبادرات التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي إصدار قانون تنمية المشروعات الجديد رقم 152 لعام 2020 الذي أوجد الإطار العام الملائم والبيئة التنظيمية والتشريعية والإجرائية المواتية لميلاد أجيال مؤهلة من رائدات ورواد الأعمال في مصر. 

وقال إن الشباب المستفيدين من خدمات الجهاز على مدار السنوات التسع الماضية يقدرون بشكل كبير الطفرة غير المسبوقة التي شهدها قطاع تنمية المشروعات في عهد الرئيس السيسي، ويجددون ثقتهم في المرحلة القادمة بأنها ستكون أفضل لكافة مجالات الاستثمار في مصر. 

وفيما يتعلق بمشاركة الجهاز في تنفيذ المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، قال رحمي: "إن مجمل ما صرفه الجهاز بقرى المبادرة منذ بداية يناير 2021 حتى نهاية فبراير 2024 تجاوز الـ3 مليارات جنيه بنسبة تمويل بلغت 77% لمحافظات الوجه القبلي مولت 116.8 ألف مشروع صغير ومتناهي الصغر، ونتج عن ذلك توفير حوالي 202 ألف فرصة عمل لأبناء وهذه المحافظات". 

وبالنسبة لمشروعات البنية الأساسية، أكد أن الجهاز خلال نفس الفترة تمكن من تقديم أكثر من 3 مليارات جنيه في صورة منح لتمويل مشروعات البنية الأساسية والتنمية والمجتمعية والتدريب بمحافظات الجمهورية بما يعادل أكثر من 45.7% من إجمالي تمويل الجهاز منذ نشأته.

ولفت إلى أن هذه المشروعات عملت على توفير ما يزيد على 34 مليون يومية عمل للعمالة غير المنتظمة بتلك المحافظات، وبذلك يسهم الجهاز في تعزيز أنشطة التنمية المجتمعية بالمحافظات ومن ثم خدمة التوجهات القومية.

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