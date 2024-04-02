أول ظهور للفنان محمد العمروسى بعد أزمته الصحية

نشر الفنان محمد العمروسي صورا جديدة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى للصور والفيديوهات انستجرام، فى أول ظهور له بعد تعرضه لوعكة صحية شديدة في الفترة الأخيرة.

وظهر محمد العمروسي في الصور برفقة عدد من نجوم الفن أبرزهم الفنان تامر عاشور، والفنان أحمد جمال، ومي فاروق.

وعلق محمد العمروسى، على الصور قائلا: حبايبي وأخواتي وأصحابي الغاليين نورتونا، كان يوم حلو بوجودكم، ويارب دايما متجمعين في الخير.

وأثارت إصابة الفنان محمد العمروسي خطيب المطربة مى فاروق بـ أزمة قلبية اهتمام عدد كبير من نشطاء السوشيال ميديا بسبب شعبية الثنائي.

ونقل الفنان محمد العمروسي الى المستشفى بعض إصابته بـ الأزمة القلبية وأجريت له عدة إجراءات طبية أهمها القسطرة.

وكتب أدمن صفحات الفنان محمد العمروسي، عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام: بعد تعرضه لأزمة قلبية أجرى النجم محمد العمروسي عملية قسطرة بالقلب، ونطمئن جمهوره على صحته، طالبين الدعاء له بالشفاء العاجل في هذا الشهر الكريم.

محمد العمروسى