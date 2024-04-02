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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الصبر.. مالك نادي تشيلسي يوجه مناشدة قوية للجماهير بعد النتائج المخيبة للبلوز

تشيلسي
تشيلسي

ناشد المالك الشريك في نادي تشيلسي تود بويلي، أنصار الفريق التحلي بالصبر، في ظل الفترة الصعبة التي يمر بها البلوز هذا الموسم.

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ومنذ أن استحوذ تحالف بقيادة بويلي على تشيلسي في مايو 2022، أنفق النادي أكثر من مليار جنيه إسترليني في سوق الانتقالات بهدف تجديد الفريق.

وتعرض بويلي لانتقادات حادة من قبل جماهير تشيلسي، مع هتافات مهينة بالألفاظ البذيئة التي غالبا ما يتم ترديدها أثناء المباريات على مدرجات "ستامفورد بريدج"، بسبب سوء نتائج الفريق الذي يحتل حاليا المركز 12 في ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز.

 

ومع ذلك، أصر رجل الأعمال الأمريكي، على أنه ما يزال لديه ثقة في المشروع الذي بدأ فيه ويرتكز أساسا على التعاقد مع لاعبين شبان.

وادعى بويلي أن المدرب ماوريسيو بوكيتينو الذي يتعرض لضغوط، لديه مجموعة "لا تصدق" من اللاعبين تحت تصرفه.

وقال بويلي لمجلة فوربس إن الشيء الوحيد الذي يحتاجه تشيلسي هو "السماح للعملية بالتقدم ومنح اللاعبين الوقت للانتقال من كونهم أفراد لا يصدقون يتمتعون بمهارات رائعة، إلى مجموعة واحدة كفريق".

وأضاف: "الخبر السار والسيئ في نفس الوقت هو أن الناس يهتمون كثيرا، وهذا يؤدي إلى أوقات يشعرون فيها بالإحباط من الفريق والمالكين. أتفهم ذلك، لكن علينا فقط أن نواصل السير على هذا النهج

تشيلسي

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