أورمان الشرقية توزع طن لحوم على أهالى قرى مركز الحسينية

أكد عبد الحميد الطحاوي وكيل وزارة التضامن الإجتماعي بالشرقية ان مديرية التضامن الاجتماعى بالشرقية وجمعية الأورمان شاركا فى توزيع ألف كيلو لحوم على 500 أسرة ضمن الأسر الاولى بالرعاية والاكثر احتياجا بعدد 3 قرى وهم قرى مسعود السماكين وعزبة الباشا وعزبة القرنقوتى بمركز الحسينية.

وأضاف وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالشرقية، ان توزيع اللحوم جاء تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بدعم الفئات الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقاً، ولرفع العبء عن كاهل المواطنين وتلبية احتياجاتهم، مشيداً بالجهود المتميزة لمؤسسات وجمعيات المجتمع المدنى التى تسهم دائمًا فى إضفاء الفرحة والبهجة على وجوه البسطاء والأسر الأكثر احتياجًا من خلال ما يتم تقديمه من أوجه الدعم والمساندة للفئات المستهدفة.

وأشار اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، الي أن تحديد الحالات المستفيدة تم وفق أبحاث ميدانية بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعي بالشرقية، لتحديد الحالات المستحقة والأولى بالرعايا.

من جانبه أكد "سيد الشوربجي" مدير جمعية الأورمان بالشرقية أن الجمعية بمحافظة الشرقية نفذت عددا كبيرا من المشروعات الخيرية ومنها بجانب توزيع اللحوم تنمية القرى الفقيرة وتسليم مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر للسيدات الأرامل غير القادرات والأسر غير القادرة، كذلك مساعدة شرائح غير القادرين بالمحافظة من مرضى القلب والعيون لإجراء الجراحات المطلوبة وصرف الدواء اللازم بعد توقيع الكشف لدى أفضل المؤسسات الطبية فى المحافظة وفى القاهرة، وكذلك توزيع المساعدات الموسمية على شرائح غير القادرين فى المحافظة من شنطة رمضان وبطاطين الشتاء ولحوم الأضاحى.