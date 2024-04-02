كشف غموض العثور على جثة شاب متفحمة داخل سيارة بـ القليوبية

تمكنت مديرية أمن القليوبية من كشف غموض العثور على جثة شاب متفحمة داخل سيارة بطوخ حيث تبين ان وراء ارتكاب الواقعة 4 اشخاص مقيمين بدائرة مركز شرطة شبين القناطر وتم ضبطهم وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة اثر خلافات مع المجنى عليه .



وتلقى مأمور مركز شرطة طوخ بلاغا من الاهالى بالعثور على جثة متفحمة لشاب في الثلاثين من عمره داخل سيارة مشتعلة بدائرة المركز .



تم اخطار اللواء نبيل سليم مدير امن القليوبية فانتقلت الأجهزة الأمنية وتم نقل الجثة الى مشرحة مستشفى شبين القناطر والتحفظ على السيارة وتم تشكيل فريق بحث قاده اللواء محمد السيد مدير إدارة البحث الجنائى بالقليوبية وتوصلت جهود البحث الى ان الجثة لشاب عمره 30 عاما وانه مبلغ بشانه محضر غياب منذ 8 أيام .



وان وراء ارتكاب الواقعة 4 اشخاص ونجحت جهود مباحث مركز شرطة شبين القناطر في القاء القبض عليهم وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة حيث قام احدهم باستدراجة بحجة توصيلهم بسيارته الى احد الأماكن ثم قاموا بخنقه ووضع الجثة في السيارة واشعال النيران بها بسبب خلافات بينهم وبين المجنى عليه .



وتم استدعاء اسرة المجنى عليه وقاموا بالتعرف عليه وافادوا بانه متغيب منذ 8 أيام وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.