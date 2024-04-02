عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وزراء خارجية الأردن وبلجيكا وألبانيا يبحثون الوضع الكارثي في غزة

ارشيفي
ارشيفي

تلقى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، اليوم، اتصالاً هاتفياً من وزيرة خارجية بلجيكا “حاجة لحبيب”، جرى خلاله بحث سبل إنهاء الوضع الكارثي الذي يستمر العدوان الإسرائيلي على غزة في مفاقمته.

وبحسب وسائل إعلام اردنية؛ فقد أكد الوزيران ضرورة التوصل لوقف فوري لإطلاق النار وإدخال المساعدات إلى جميع أنحاء قطاع غزة.

وبحث الصفدي ونظيرته البلجيكية التي ترأس بلادها الدورة الحالية للاتحاد الأوروبي الجهود المستهدفة منع هجوم إسرائيلي أوسع على رفح.

كما أجرى الصفدي اتصالاً هاتفياً مع وزير خارجية ألبانيا إيجلي حساني، بحث خلاله الوضع الكارثي في غزة وجهود بلورة موقف دولي فاعل للتوصل لوقف لإطلاق النار وضمان إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زيادة جديدة لـ22 مليون مواطن.. هدية السيسي في حفل التنصيب للمصريين.. تفاصيل

بعد تطبيق قرار الحكومة اليوم.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبيض بالأسواق

تنبأ بموته.. القصة الكاملة لرحيل أحمد عزت بطل تعويم السفينة إيفرجيفين

هل حدثت ليلة القدر أمس أم لدينا 3 ليال؟.. اعرف كم علامة ظهرت

عدا حاملي بطاقات الإقامة.. الداخلية تطالب الأجانب بسرعة تسجيل البيانات بالجوازات

لو قبضك 900 جنيه| احصل على نصف مليون جنيه بصورة البطاقة.. سدد على 10 سنوات

عاشرها معاشرة الأزواج.. ننشر شهادة معاون المباحث في خداع سائق لقاصر

أنجب منها طفلا.. إحالة المتهم في قضية الفتاة ندى إلى الجنايات

ترشيحاتنا

شاهد.. تشييع جثمان أحد شهداء منظمة المطبخ العالمي

باع أتوبيسات الدولة.. ننشر شهادة جهاز مكافحة جرائم الاختلاس بقضية شركة شهيرة| خاص

نواب يهنئون السيسي بحلف اليمين الدستورية لولاية جديدة.. حقق نهضة شاملة أعادت الوطن لمسار الإصلاح.. وخطاب تنصيبه يليق بقائد مصر وبنّائها الأعظم

مكتب نتنياهو: الوساطة المصرية تقدم مقترحا جديدا وننتظر رد حماس

أبو العينين: خطاب الرئيس السيسي تاريخي ويؤكد أن أولوياته أمن البلاد وصون مقدراتها.. ومصر تنطلق نحو زيادة الإنتاجية والتصدير وجذب الاستثمارات

41 ألف جنيه للطن.. انخفاض جديد يضرب أسعار الحديد اليوم


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إلهام شاهين تخطف الأنظار بالقفطان الأزرق| شاهد

الثقافة في عهد الرئيس السيسي.. مشاريع كبرى ومبادرات وتبادل دولي

مي عمر تثير ضجة بسعر إطلالتها الأخيرة| لن تتوقع المبلغ

لمنع الشك في العلاقات.. اتبع هذه النصائح

فيديو

أمن مصر القومي أولوية.. رسائل هامة من السيسي بحفل تنصيبه لفترة رئاسية جديدة | فيديو

أمطار رعدية.. تحذير عاجل من الأرصاد بسبب حالة الطقس | فيديو

لـ قيادته الحكيمة|برلمان البحر المتوسـط يعلن فوز الرئيس السيسي بجائزة بطل السلام لعام 2024

انخفاض أسعار الذهب والدولار يتراجع .. ماذا يحدث ؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جمال قرين

جمال قرين يكتب: سلطان الأولياء عبد القادر الجيلاني (1)

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: الملامح المتغيرة لشرق أوسط متعدد الأقطاب

محمد الجندى

محمد الجندي يكتب: كيف تتحكم أمريكا في دول العالم بالدولار؟

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: الهُوية الصحية

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: نعمة الأڤوكاتو

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: نتنياهو يبحث عن الفوضى

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: يوم الأرض الفلسطيني.. وحق العودة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الحشاشون الجدد

اﻟﻤﺰﻳﺪ