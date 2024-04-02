زراعة الشيوخ: خطاب السيسى أمام النواب يكشف عن عزيمة الرئيس لاستكمال البناء

قال المهندس عبد السلام الجبلى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، ان خطاب الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم أمام مجلس النواب لأداء اليمين الدستورية لفترة رئاسية جديدة، كشف عن عزيمة الرئيس في مواجهة التحديات وحرصه الشديد علي استكمال حلم البناء والتنمية.

وأضاف الجبلي في تصريحات له اليوم، أن خطاب الرئيس السيسي، تضمن رؤية واضحة بشأن العمل الوطنى في الفترة المقبلة، منها استراتيجيات تعظم من قدرات وموارد مصر الاقتصادية وتعزز من صلابة الاقتصاد المصرى فى مواجهة الأزمات مع تحقيق نمو اقتصادى قوى ومستدام ومتوازن وتعزيز دور القطاع الخاص كشريك أساسى فى قيادة التنمية.

وتابع الجبلي: تأكيد الرئيس في خطابه علي التركيز في الفترة المقبلة على قطاع الزراعة، يؤكد اهتمام الرئيس بذلك القطاع المهم في مجال التنمية والإنتاج المحلي، وذلك بالإضافة إلي قطاعات الصناعة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والسياحة، لزيادة مساهمتها في الناتج المحلى الإجمالي تدريجيا وكذلك زيادة مساحة الرقعة الزراعية والإنتاجية، للمساهمة فى تحقيق الأمن الغذائى لمصر وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.

وأوضح رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، أن تلك الاستراتيجيات من شأنها توفير الملايين من فرص العمل المستدامة مع إعطاء الأولوية لبرامج التصنيع المحلى لزيادة الصادرات ومتحصلات مصر من النقد الأجنبى.