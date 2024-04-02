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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وزير خارجية الأردن: قت.ل عمال المطبخ العالمي في غزة جريمة حرب

ارشيفي
ارشيفي

أكد نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين، أيمن الصفدي إنّ قتل عمال أعضاء من منظمة المطبخ المركزي العالمي في قطاع غزة بدم بارد واحدة من جرائم الحرب العديدة التي أدت إلى مقتل الآلاف، بما في ذلك أكثر من 174 من عمال الإغاثة.
وأشار الصفدي عبر منصة (إكس) إلى أن هذه الجرائم تستمر لأن العالم لم يتحرك بعد بحزم دفاعاً عن القانون والإنسانية. 

كان نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، اليوم، تلقي اتصالاً هاتفياً من وزيرة خارجية بلجيكا “حاجة لحبيب”، جرى خلاله بحث سبل إنهاء الوضع الكارثي الذي يستمر العدوان الإسرائيلي على غزة في مفاقمته.
وحسب وسائل إعلام اردنية؛ فقد أكد الوزيران ضرورة التوصل لوقف فوري لإطلاق النار وإدخال المساعدات إلى جميع أنحاء قطاع غزة.

وبحث الصفدي ونظيرته البلجيكية التي ترأس بلادها الدورة الحالية للاتحاد الأوروبي الجهود المستهدفة منع هجوم إسرائيلي أوسع على رفح.

وأجرى الصفدي اتصالاً هاتفياً مع وزير خارجية ألبانيا إيجلي حساني، بحث خلاله الوضع الكارثي في غزة وجهود بلورة موقف دولي فاعل للتوصل لوقف لإطلاق النار وضمان إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة.

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