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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

فتاة تسأل: عادي أقلع الحجاب أمام صاحبتي المسيحية.. علي جمعة يجيب

فتاة تسأل الدكتور
فتاة تسأل الدكتور علي جمعة

وجهت إحدى الفتيات سؤالا إلى الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء في الأزهر الشريف، تقول فيه (هو أنا ينفع أقلع الحجاب قدام صاحبتي المسيحية؟

وقال علي جمعة، في إجابته على السؤال، خلال برنامج "نور الدين"، إنه لا حرج شرعا في خلع الحجاب أمام الصديقة المسيحية.

وأضاف، أنه يجوز للمرأة المسلمة كشف الحجاب عن رأسها أمام المرأة غير المسلمة فلا حرج في ذلك شرعا.

وتابع: في مرحلة معينة كان هناك هجوم سمي بالحروب الصليبية لرفعهم الصليب، وكان هناك توتر في هذا المجال حيث يقال yن هناك عدوانا واحتلالا وجيوش قادمة لوأد الحضارة الإسلامية.

وأوضح، أن الحروب الصليبية ظلت 200 سنة، وهذه الفترة الزمنية كثر فيها هذا النوع من الأسئلة في التعامل بين المسلم والمسيحي سواء ذكرا أو أنثى، منوها أن أصل الديانة ليس فيها هذا.

علي جمعة الحجاب نور الدين المسيحية

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