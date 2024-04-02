هل يجوز للرجال الاعتكاف في غير المسجد؟ أمين الفتوى يرد

قال الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الافتاء المصرية، إن الاعتكاف هو المكوث في المسجد، من أجل الصلاة والاجتهاد فى العبادة، لافتا إلى أن سيدنا النبى محمد صلى الله عليه وسلم، كان يعتكف اخر عشر من رمضان.

وأوضح أمين الفتوى بدار الافتاء المصرية، خلال فتوى له: "سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، كان يعتكف في العشر الاواخر تلمسا للفوز بليلة القدر، وكان ينقطع للاعتكاف حتى آخر رمضان في حياته".

وتابع: "وبالتالى لازم المعتكف يكون مجتهد للعبادة وينقطع عن الدنيا ولا يلتفت حتى للموبايل ولا يجوز الخروج من المسجد، ولا يجوز للرجال الاعتكاف في مكان غير المسجد".