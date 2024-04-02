تضامن الشرقية: توزيع طن لحوم على الأسر الأولى بالرعاية بمركز الحسينية

قال وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالشرقية عبد الحميد الطحاوي، إن المديرية قامت بالتعاون مع جمعية الأورمان بتوزيع طن لحوم على 500 أسرة ضمن الأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا بقرى "مسعود السماكين"، و"عزبة الباشا"، و"عزبة القرنقوتي" بمركز الحسينية.



وأوضح وكيل الوزارة، في بيان اليوم /الثلاثاء/، أن توزيع اللحوم جاء تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بدعم الفئات الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقاً، ولرفع العبء عن كاهل المواطنين وتلبية احتياجاتهم، مشيداً بالجهود المتميزة لمؤسسات وجمعيات المجتمع المدني التي تسهم دائمًا في إضفاء الفرحة والبهجة على وجوه البسطاء، من خلال ما يتم تقديمه من أوجه الدعم والمساندة للفئات المستهدفة.



من جانبه، قال مدير عام جمعية الأورمان ممدوح شعبان، إن تحديد الحالات المستفيدة تم وفق أبحاث ميدانية بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعي بالشرقية، لتحديد الحالات المستحقة والأولى بالرعايا.



وأشار إلى أن الجمعية بالمحافظة نفذت عددا كبيرا من المشروعات الخيرية ومنها، بجانب توزيع اللحوم، تنمية القرى الفقيرة وتسليم مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر للسيدات الأرامل والأسر غير القادرة، كذلك مساعدة مرضى القلب والعيون لإجراء الجراحات المطلوبة وصرف الدواء اللازم بعد توقيع الكشف لدى أفضل المؤسسات الطبية، وتوزيع المساعدات الموسمية من كرتونة رمضان وبطاطين الشتاء ولحوم الأضاحي.

