عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

أسماء جلال: البطولة المطلقة بتيجي لما ربنا يريد

أسماء جلال
أسماء جلال

قالت الفنانة أسماء جلال، إنها لا تستعجل البطولة المطلقة في أعمالها، مضيفة "الحاجات دي بتيجي لما ربنا يريد". 

 

وأوضحت أسماء جلال لـ صدى البلد: "أنا آخر واحدة في الدنيا ممكن يفرق معاها بطولة مطلقة أو لا..  الحاجات دي بتيجي لما ربنا بيريد والناس تشوفك في المكان ده وانت حاسس إنه ده الوقت المناسب .. ولما بتيجي بدري او تستعجل فيها بتقع". 

 

كشفت الفنانة أسماء جلال عن رأيها في تشبيه الجمهور لها بالسندريلا سعاد حسني عبر مواقع التواصل الاجتماعي. 

 

وقالت أسماء جلال لـ صدى البلد ردا على هذا الأمر:"أنا بموت في سعاد حسني وهي في حتة محدش هيجي زيها وبموت فيها.. بس لأ أنا مش شبهها طبعا". 

 

 

وكشفت أسماء جلال عن الخادمة المفضلة لها في مسلسل أشغال شاقة قائلة:" أكتر واحدة كانت بتموتنا من الضحك انتصار كانت مش طبيعية.. ولو هجيب واحدة فيهم في بيتي هتكون إيمان السيد عشان هتأكلني أكل حلو". 

 

كشفت الفنانة أسماء جلال عن انشغالها حاليا باستكمال تصوير مشاهدها في فيلم ولاد رزق 3، الذي تشارك في بطولته مع أحمد عز وعمرو يوسف وغيرهم. 

 

وقالت أسماء جلال، لموقع صدى البلد، إن معظم مشاهدها مع الفنان عمرو يوسف، وأنها سعيدة بهذه التجربة التي رفضت الكشف عن تفاصيل دورها ليكون مفاجأة. 

 

وأشارت أسماء جلال إلى أنها تنتظر عرض فيلمي آل شنب والفستان الأبيض، وتحضر لفيلم مع شريف عرفة. 

 

ويستكمل صُناع فيلم «ولاد رزق.. القاضية» التصوير حالياً في القاهرة، بعد شهور من التصوير في العاصمة السعودية الرياض، استعداداً للعرض خلال صيف 2024، بعد مرور 5 سنوات على عرض الجزء الثاني من فيلم «ولاد رزق.. عودة أسود الأرض»، بينما عُرض الجزء الأول منه عام 2015.

اسماء جلال السندريلا سعاد حسني الفنانة أسماء جلال الفنان عمرو يوسف سعاد حسني فيلم ولاد رزق 3 ولاد رزق 3

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مصطفى بكري يكشف عن مفاجأة بشأن مصير الحكومة بعد تنصيب السيسي رئيسا

زيادة جديدة لـ22 مليون مواطن.. هدية السيسي في حفل التنصيب للمصريين.. تفاصيل

مفاجأة.. الأهلي يرفض الحصول على 500 ألف دولار نظير مواجهة الزمالك بالسعودية

أسبوع كامل.. موعد إجازة عيد الفطر للموظفين بالقطاعين| احسب عدد أيامك

تحرك مهم من الحكومة قبل إجازة العيد.. مدبولي يتابع توفير الاحتياجات البترولية

قلق في القلعة الحمراء| الغيابات تضرب الأهلي قبل مواجهة سيمبا التنزانى

اختلس 6 شيكات.. إحالة رئيس مجلس إدارة شركة بترول شهيرة للجنايات| خاص

تنبأ بموته.. القصة الكاملة لرحيل أحمد عزت بطل تعويم السفينة إيفرجيفين

ترشيحاتنا

الهلال يضرب الأخدود بثلاثية في دوري روشن السعودي

ظهر فى السوق .. كيف تعرف البطيخ المحقون كيماوي من السليم

حسام وإبراهيم حسن يقدمان التهنئة للرئيس السيسي بمناسبة أداء اليمين الدستورية

كتائب القسام تعلن استهداف قوة إسرائيلية في دير البلح بغزة

بعد هبوط الدواجن.. هل تنخفض أسعار اللحوم بالأسواق؟ | خبراء يجيبون

هاتريك رونالدو| النصر يكتسح أبها بثمانية بدوري روشن السعودي


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الكسوف يجذب اهتمام العالم .. 4 أنواع وهذه هي تأثيراته

أبرزهن هدى المفتي ونور.. فنانات يتألقن على السوشيال ميديا|شاهد

السيارات الطائرة أصبحت حقيقة.. شاهد Xpeng الجديدة بتصميم مبتكر

طريقة عمل الكحك الناعم بأقل تكلفة

فيديو

لجأت إلى حقن التخسيس.. صابرين تكشف سر خسارتها الوزن

موعد صلاة العيد ومدة الإجازة

العالم الهولندي يثير الجدل من جديد

تطور جديد بأزمة اللاعب أحمد رفعت

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: المرأة المصرية والولاية الجديدة للرئيس

جمال قرين

جمال قرين يكتب: سلطان الأولياء عبد القادر الجيلاني (1)

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: الملامح المتغيرة لشرق أوسط متعدد الأقطاب

محمد الجندى

محمد الجندي يكتب: كيف تتحكم أمريكا في دول العالم بالدولار؟

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: الهُوية الصحية

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: نعمة الأڤوكاتو

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: نتنياهو يبحث عن الفوضى

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: يوم الأرض الفلسطيني.. وحق العودة

اﻟﻤﺰﻳﺪ