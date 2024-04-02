محمود العسيلي: بيت جدتي أثر كثيرا على شخصيتي

حل المطرب محمود العسيلي، ضيفا على الإعلامية منى عبد الوهاب في برنامج " ع المسرح " المذاع على قناة " الحياة".

قال المطرب محمود العسيلي، إن والدته وقفت بجواره في أشياء كثيرة، وأنها ظلت تنمي موهبة الغناء حتى أصبح مطرب.

وأضاف المطرب محمود العسيلي، أن:" جدتي كانت تشعر بالأغاني التي اقدمها، وأن بيت جدتي كان له دور كبير في تربيتي، وتكوين شخصيتي التي أنا عليها الآن".

وأوضح أنه كان يجلي مع جدته لأمه، بالبيت القديم وتعلم منه أن لكل إنسان أصل وجذور، وكانت تحب الموسيقى وسعادته كثيرًا".

وتابع المطرب محمود العسيلي،:" جدتي كانت تحب الموسيقى، وكانت تقول لي الموسيقى الخاصة بك مختلفة وانت ملهم".