مصرع 3.. بيان عاجل من بريطانيا بشأن استهداف موظفي الإغاثة في غزة

أدانت بريطانيا، اليوم الثلاثاء، استهداف الاحتلال الإسرائيلي لموظفي منظمة المطبخ المركزي العالمي في قطاع غزة، مما أدي إلى مقتل 7 أشخاص من المنظمة.

وقال مكتب رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك في بيان له، إن سوناك أبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه شعر بالفزع إزاء مقتل عمال إغاثة بينهم 3 بريطانيين في غزة.

أضاف مكتب رئيس الوزراء البريطاني، أن عدد كبير جدا من عمال الإغاثة والمدنيين فقدوا أرواحهم في غزة، والوضع أصبح لا يطاق.

وفي وقت سابق، قتل الاحتلال الإسرائيلي 7 من عاملي إغاثة من دول أوروبية، مستهدفا اياهم رغم علمه بما يقومون به وبهويتهم مفضلا قتـ لهم عن تركهم يقدمون المساعدات.

وزعم نتنياهو، في هذا السياق، أن قتلهم من قبيل الخطأ غير المقصود خلال العمليات العسكرية الإسرائيلية على غزة.