ملامح مختلفة.. مي سليم تستعرض جمالها | شاهد

شاركت الفنانة مي سليم، متابعيها بصور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

وتألقت مي سليم، مرتديه بنطال أنيق باللون الأسود مع قميص باللون الأحمر الناعم الذي يبرز جمال انوثتها.

كما اختارت مي سليم، أن تترك شعرها البني الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها اللافت والمميز.

أما من الناحية الجمالية تعتمد مي سليم، في المكياج على الالوان الترابية الناعمة التي تبرز جمال عيونها مع اختيار أحمر للشفاه باللون الأحمر الناعم الذي يبرز جمال انوثتها.

وإليكم صور مي سليم