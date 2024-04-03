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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

إطلالة رمضانية.. هند عبد الحليم تستعرض جمالها | شاهد

هند عبد الحليم
هند عبد الحليم

نشرت الفنانة هند عبد الحليم، متابعيها بصور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام بإطلالة انيقة. 

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وتألقت هند عبد الحليم، مرتديه بنطال باللون الأبيض مع توب وكارديجان بنفس اللون والطباعه ليكشف عن جمالها ورشاقتها. 

ومن الناحية الجمالية أعتمدت هند عبد الحليم، في المكياج على جمال بشرتها الطبيعي مع وضع لمسات رقيقة وناعمة من المكياج الذي يتناسب مع ظهورها. 

كما اختارت هند عبد الحليم، أن تترك شعرها البني القصير منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها اللافت والمميز .

وإليكم صور هند عبد الحليم 

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