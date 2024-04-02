ولد ولا بنت.. سعاد صالح: تحديد نوع الجنين برحم الأم حلال

ردت الدكتورة سعاد صالح، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف، على سؤال " هل تحديد نوع الجنين برحم الأم، حلال أو حرام، فنجد الأب الذي يريد أن ينجب ولد أو الأم التي تريد أن تنجب بنت ".



وقالت أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف، إن تحديد نوع الجنين حلال.. حلال .. حلال، وأن إرادة الله هي من ستحقق مهما حدث فمن الممكن أن تقول الأطباء أن الجنين شئ ويولد شئ آخر.

وأضافت أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف، خلال حواره ببرنامج أصعب سؤال، تقديم الإعلامي مصعب العباسي، أن كلام الله واضح، وأن الله قال:" يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذُّكُورَ".



ولفتت إلى أن العلم الآن أصبح متطور ومن الممكن أن نعرف نوع الجنين من الأشهر الأول بأجهزة السونار، وفي هذه الحالة يكون الأمر حلال.



