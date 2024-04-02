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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

حزب الله يعلن استهداف موقع عسكري إسرائيلي على حدود لبنان

حزب الله
حزب الله

أعلن حزب الله في لبنان، اليوم الثلاثاء، أنه استهدف ‏ثكنة هونين بالأسلحة المناسبة وأصابوها ‏إصابة مباشرة. 

وقال حزب الله في بيان له عبر قناته على تليجرام، إنه دعماً للشعب الفلسطيني في قطاع غزة، ‏استهدف ‌‌‌‏مجاهدو ‏المقاومة الإسلامية عند الساعة 08:08 ‏ثكنة هونين بالأسلحة المناسبة وأصابوها ‏إصابة مباشرة.  ‏ 

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن حزب الله في لبنان، أنه قام باستهداف مستعمرة جشرهازيف الإسرائيلية القريبة من نهاريا براجمة من صواريخ ‏الكاتيوشا.‏

وقال حزب الله في بيان له، إنه دعماً للشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وردًا على ‏الاعتداءات الإسرائيلية على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل المدنية وآخرها على بلدة يارين ‏واصابة سيدة فيها، استهدف ‌‏‌‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 07:35 مستعمرة جشرهازيف القريبة من نهاريا براجمة من صواريخ ‏الكاتيوشا.‏

ردا على استهداف بلدة يارين.. حزب الله يعلن قصف مستعمرة جشرهازيف الإسرائيلية

حزب الله لبنان قطاع غزة غزة الاحتلال الاسرائيلي

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