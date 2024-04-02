حزب الله يعلن استهداف موقع عسكري إسرائيلي على حدود لبنان

أعلن حزب الله في لبنان، اليوم الثلاثاء، أنه استهدف ‏ثكنة هونين بالأسلحة المناسبة وأصابوها ‏إصابة مباشرة.

وقال حزب الله في بيان له عبر قناته على تليجرام، إنه دعماً للشعب الفلسطيني في قطاع غزة، ‏استهدف ‌‌‌‏مجاهدو ‏المقاومة الإسلامية عند الساعة 08:08 ‏ثكنة هونين بالأسلحة المناسبة وأصابوها ‏إصابة مباشرة. ‏

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن حزب الله في لبنان، أنه قام باستهداف مستعمرة جشرهازيف الإسرائيلية القريبة من نهاريا براجمة من صواريخ ‏الكاتيوشا.‏

وقال حزب الله في بيان له، إنه دعماً للشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وردًا على ‏الاعتداءات الإسرائيلية على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل المدنية وآخرها على بلدة يارين ‏واصابة سيدة فيها، استهدف ‌‏‌‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 07:35 مستعمرة جشرهازيف القريبة من نهاريا براجمة من صواريخ ‏الكاتيوشا.‏