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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

روسيا تعلن إسقاط مسيرتين فوق مدينة كورسك غربي البلاد

إسقاط مسيرتين فوق
إسقاط مسيرتين فوق مدينة كورسك

قال حاكم مدينة كورسك، جنوبي غربي روسيا، رومان ستاروفويت، إن الدفاعات الجوية الروسية أسقطت طائرتين مسيرتين فوق المدينة اليوم /الثلاثاء/.
وأوضح حاكم "كورسك" - في تصريح أوردته وكالة أنباء "تاس" الروسية اليوم /الثلاثاء/ - أنه "تم إسقاط طائرة أوكرانية أخرى بدون طيار فوق كورسك".
وكان ستاروفويت قد أعلن - في وقت سابق - عن إسقاط طائرة بدون طيار أخرى فوق المنطقة، وأصدر إنذارا بهجوم بطائرة بدون طيار أخر.
كما أعلن رومان ستاروفويت - قبل أسابيع - عن اشتعال النيران في مستودع للوقود وزيوت التشحيم بعد هجوم سابق أيضاً بطائرة مسيرة أوكرانية، موضحاً أنه لم تتم إصابة أحد، لكن النار اشتعلت في خزان وقود بالمستودع الواقع في منطقة جيليزنوجورسكي في كورسك الواقعة على بُعد حوالي 90 كيلومترا من الأراضي الأوكرانية.

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