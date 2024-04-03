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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بعد عينة المنشطات.. سيف زاهر: ثنائي الأهلي تعرض لنفس موقف رمضان صبحي

صدى البلد

فجر الإعلامي سيف زاهر  مفاجآت بشأن ما حدث  لرمضان صبحي من فحص عينة المنشطات عبر حسابه بموقع فيسبوك.

وكتب سيف زاهر  ثنائي الأهلي تعرضوا لنفس الموقف وهم حسين الشحات ومروان عطية  وتم أخد عينتهم من نفس البرنامج .

وكان قد أعلن الإعلامي محمد فاروق عن إرسال رمضان صحبي خطابا لهيئة مكافحة المنشطات لفحص العينة الثانية.

وكتب فاروق من خلال حسابه الشخصي فيس بوك: "رمضان صبحي أرسل خطابًا رسميًا إلى هيئة مكافحة المنشطات، حيث طلب اللاعب ضرورة فحص العينة الثانية التي كانت بعد العينة الأولى بساعة ونصف.

وأضاف :" كما طلب اللاعب إعطاءه مهلة وعدم إصدار قرارات ضده حتى تظهر نتيجة العينة الثانية، حيث يستند اللاعب في طلبه أنه لو تعاطى منشطات أو تعمد إفساد التحليل، ستظهر في نتيجة العينة الثانية

 

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