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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

دعاء عند الإفطار يوم 24 رمضان.. الإفتاء: الرسول كان يردد 7 كلمات

دعاء عند الإفطار
دعاء عند الإفطار

 لعل دعاء عند الإفطار يوم 24 رمضان  ، يعد من أهم السنن التي ينبغي الحرص عليها خاصة في العشر الأواخر من رمضان ، لنيل أفضل ثواب عن صوم الفريضة في رمضان ، ولأن هدي النبي -صلى الله عليه وسلم- هو سبيلنا لنخرج من رمضان فائزين برحمته ومغفرته وفضله ومعتوقين من نار الآخرة وهلاك الدنيا ، من ثم ينبغي الحرص على دعاء عند الإفطار يوم 24 رمضان كما أوصانا رسول الله - صلى الله عليه وسلم- خاصة أن الدعاء في رمضان يجمع فضيلتين عظيمتين، وهما: فضل الزمان، وحال الصيام؛ فشهر رمضان من الأوقات المباركة التي يستجاب فيها الدعاء، كما أن دعوة الصائم لا ترد حتي يفطر.

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دعاء عند الإفطار يوم 24 رمضان

قالت دار الإفتاء المصرية ، عن دعاء عند الإفطار يوم 24 رمضان  ، إنه فيما ورد عن عبدالله بن عمر -رضي الله عنه- قال: (كانَ النَّبيُّ - صلَّى اللهُ علَيهِ وسلَّمَ - إذا أفطرَ قال: ذهبَ الظَّمأُ وابتلَت العروقُ و ثبُتَ الأجرُ إن شاءَ اللهُ)، و((ذهب الظمأ)) أي: انتهى الشعور بالعطش، و((وابتلت العروق)) أي: رطبت بزوال اليبوسة الحاصلة من العطش، أما ((وثبت الأجر)) أي: زال التعب وحصل الثواب؛ وهذا حث على العبادات؛ فإن التعب يسير لذهابه وزواله، والأجر كثير لثباته وبقائه، فيما أن قوله : ((إن شاء الله)) قول متعلق بالأجر؛ لئلا يجزم كل أحد؛ فإن ثبوت أجر الأفراد تحت المشيئة الإلهية. 

دعاء الإفطار يوم 24 رمضان 

وأضافت “ الإفتاء” أنه كان النبي - صلى الله عليه وسلم-يقول أيضًا: " اللهم إنّي أسألُكَ برحمتِكَ التي وسِعَتْ كلَّ شيءٍ أن تغفِرَ لي"، رواه ابن ماجه من دعاء عبد الله بن عمرو بن العاص، وحسّنه ابن حجر في تخريج الأذكار.

وتابعت: وكان ومن دعاء الإفطار يوم 24 رمضان أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: " اللهمَّ لكَ صمتُ، وعلى رِزْقِكَ أفطرتُ"، رواه أبو داود مرسلًا.

دعاء الرسول عند الإفطار 

يعد دعاء الرسول عند الإفطار من الأدعية المستحبة لأنه من أوقات إجابة الدعاء، كما روى ابن ماجه في "سننه" عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه، قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: "إن للصائم عند فطره دعوة ما ترد، وروي أنه صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول: «اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت».

 وكان من  دعاء النبي - صلى الله عليه وآله وسلم عند فطره: "ذهب الظمأ، وابتلت العروق، وثبت الأجر إن شاء الله، وثبت أنه صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول: "ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله تعالى" .

 دعاء الافطار عند أهل البيت

دعاء الافطار عند أهل البيت وكان صلى الله عليه وآله وسلم إذا أفطر عند قوم قال: "أفطر عندكم الصائمون وأكل طعامكم الأبرار وتنزلت عليكم الملائكة". وفي رواية: "أفطر عندكم الصائمون وأكل طعامكم الأبرار وصلت عليكم الملائكة.

دعاء يوم 24 رمضان 

  1. اللهم بلغنا ليلة القدر وارزقنا فيها على قدرك .
  2. « اللهم يا قاضي الحاجات ويا مجيب الدعوات، اقض حوائجنا وحوائج السائلين، فأنت أكرم الأكرمين».
  3. «يا رب نسألك أن ترزقنا قلبًا لا يأنس إلا بمناجاتك، وعقلًا لا يهتدي إلا بمعرفتك، وروحًا لا تسعد إلا في ذكرك».
  4. «اللهم سدد ديوننا واصلح أحوالنا، ويسر أمورنا، واجعل لنا من كل هم فرجا».
  5. «اللهم اكتبنا عندك من الشاكرين».
  6. اللهم اجعلني فيه من المستغفرين، واجعلني فيه من عبادك الصالحين القانتين، واجعلني فيه من أوليائك المقربين، برأفتك يا أرحم الراحمين.
  7. اللهم بعلمك الغيب، وقدرتك على الخلق أحيني ما علمتَ الحياة خيرًا لي، وتوفني إذا علمت الوفاة خيرًا لي، اللهم وأسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وأسألك كلمة الحق في الرضا والغضب، وأسألك القصد في الفقر والغنى، وأسألك نعيمًا لا ينفد، وأسألك قرة عين لا تنقطع، وأسألك الرضاء بعد القضاء، وأسألك بَرْد العيش بعد الموت، وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة، ولا فتنة مضلة، اللهم زينا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين.
  8. اللهم أعني على صيامه وقيامه بتوفيك يا هادي المضلين وقربني إليك برحمة الأيتام وإطعام الطعام وإفشاء السلام وصحبة الكرام يا رب العالمين.
  9. اللهم إني أسألك فيه يا أللهُ، الأحد الصمد، الذي لم يلِدْ ولم يولد، ولم يكن له كُفُوًا أحد، أن تغفرَ لي ذنوبي؛ إنك أنت الغفور الرحيم.
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