الكاميرون تختار مدرباً جديداً للمنتخب خلفا لسونج

قرر منتخب الكاميرون تعيين البلجيكي مارك بريس مدربًا جديدًا للمنتخب الأول لكرة القدم وذلك بعد أنباء في فبراير الماضي عن عدم تجديد عقد المدرب السابق ريجوبير سونج.



وقال البيان إن بريس سيساعده يواكيم مونونجا ويانيس زيلوريس إلى جانب تعيين أطقم فنية وطبية وإدارية جديدة.

ووقع سونج في مارس 2022 على عقده لتدريب المنتخب الكاميروني وانتهى العقد في 29 فبراير الماضي.

وتولى سونج، القائد السابق للكاميرون والذي خاض 137 مباراة كلاعب مع منتخب بلاده، تدريب الفريق المعروف باسم الأسود غير المروضة خلال نهائيات كأس العالم 2022 في قطر حيث تغلب على البرازيل لكن دون تجاوز دور المجموعات.



وفي نهائيات كأس الأمم الإفريقية الأخيرة في ساحل العاج، لم يتجاوز دور الستة عشر إذ خسر أمام نيجيريا التي بلغت النهائي