عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الكاميرون تختار مدرباً جديداً للمنتخب خلفا لسونج

مدرب الكاميرون
مدرب الكاميرون

قرر منتخب الكاميرون تعيين البلجيكي مارك بريس مدربًا جديدًا للمنتخب الأول لكرة القدم وذلك بعد أنباء في فبراير  الماضي عن عدم تجديد عقد المدرب السابق ريجوبير سونج.

txt

إدانة العنف السياسي.. بايدن يصرح بما يرفض أن يقوله ترامب

txt

وصفهم بالـ «حيوانات».. ترامب يشن هجومًا ضد المهاجرين بالولايات المتحدة


وقال البيان إن بريس سيساعده يواكيم مونونجا ويانيس زيلوريس إلى جانب تعيين أطقم فنية وطبية وإدارية جديدة.

ووقع سونج في مارس 2022 على عقده لتدريب المنتخب الكاميروني وانتهى العقد في 29 فبراير  الماضي.

وتولى سونج، القائد السابق للكاميرون والذي خاض 137 مباراة كلاعب مع منتخب بلاده، تدريب الفريق المعروف باسم الأسود غير المروضة خلال نهائيات كأس العالم 2022 في قطر حيث تغلب على البرازيل لكن دون تجاوز دور المجموعات.


وفي نهائيات كأس الأمم الإفريقية الأخيرة في ساحل العاج، لم يتجاوز دور الستة عشر إذ خسر أمام نيجيريا التي بلغت النهائي

منتخب الكاميرون

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

خارج التوقعات.. هيئة الأرصاد تعلن حالة طقس غدا الأربعاء|تفاصيل كاملة

برعاية الحكومة| انخفاض كبير في أسعار الفراخ والبيض.. الكيلو بكام النهارده؟

مزيد من التراجع.. أسعار الدواجن اليوم الأربعاء تواصل الهبوط في الأسواق

حالات جديري مائي بإحدى مدارس حدائق أكتوبر| وتأجيل امتحانات الطلاب المصابين

عدلي حسين يعلن مفاجأة قد تحدث باجتماع الحكومة اليوم.. فيديو

اتهامات تودي السجن.. ماذا قال الشيبي عن حسين الشحات نجم الأهلي في النيابة؟

قرار قضائي بشأن قاتـ.ل نجلته بالمرج صعقا بالكهرباء والفحص الطبي كشف الجريمة

مفاجأة بالأسماء.. سقوط 4 لاعبين من الأهلي والزمالك في فخ المنشطات| تفاصيل

موضوعات متعلقة

محمد صديق: أنا زملكاوي واتهمت بالتفويت للأهلي

المدرب المساعد لمودرن فيوتشر: قادرون على تخطي الزمالك في الكونفدرالية

الصبر.. مالك نادي تشيلسي يوجه مناشدة قوية للجماهير بعد النتائج المخيبة للبلوز

ريال مدريد يتعاقد مع حارس مرمى جديد خلفا لـ كورتوا.. تعرف على جنسيته

الهلال السعودي يغرد في صدارة الدوري وحيدا.. وهذا موعد مباراته المقبلة

عمر مرموش يقود آينتراخت فرانكفورت في مواجهة نادي برلين

مفاجأة سارة لنادي الهلال قبل مواجهة الليلة

عودة نجم وسط برشلونة من إصابته قبل مباراة ولاس بالماس

ترشيحاتنا

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء 3 إبريل 2024

رئيس مجلس أمناء الجيزة: الفترة المقبلة سوف تشهد انطلاقة تعليمية كبرى

النقل: مخطط شامل لإنشاء 30 ميناء جافا ومنطقة لوجستية.. اعرف أماكنها

منع الصيد بالبحر الأحمر وخليج السويس والعقبة.. اعرف السبب

مفاجأة بالأسماء.. سقوط 4 لاعبين من الأهلي والزمالك في فخ المنشطات| تفاصيل

أحمد حسن: لابد من انتهاء أزمة حسام حسن وصلاح في أسرع وقت


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

التعاون السعودي قد يخطف معلول براتب أعلى من الأهلي.. والكلمة الأخيرة للخطيب

برعاية الحكومة| انخفاض كبير في أسعار الفراخ والبيض.. الكيلو بكام النهارده؟

فستان أنيق.. هبة مجدي تستعرض جمالها بإطلالة جذابة

هنقابلهم كتير في حياتنا.. هل يمكن الزواج من الرجل المتردد؟

فيديو

43 ألف جنيه.. فاتورة صالون تجميل تثير الجدل على السوشيال ميديا

لجأت إلى حقن التخسيس.. صابرين تكشف سر خسارتها الوزن

موعد صلاة العيد ومدة الإجازة

العالم الهولندي يثير الجدل من جديد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: المرأة المصرية والولاية الجديدة للرئيس

جمال قرين

جمال قرين يكتب: سلطان الأولياء عبد القادر الجيلاني (1)

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: الملامح المتغيرة لشرق أوسط متعدد الأقطاب

محمد الجندى

محمد الجندي يكتب: كيف تتحكم أمريكا في دول العالم بالدولار؟

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: الهُوية الصحية

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: نعمة الأڤوكاتو

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: نتنياهو يبحث عن الفوضى

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: يوم الأرض الفلسطيني.. وحق العودة

اﻟﻤﺰﻳﺪ