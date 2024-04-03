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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مش عاوز حد يعلم عليك.. رسالة رضا عبد العال إلى حسام حسن

صدى البلد

وجه رضا عبدالعال، نجم الزمالك السابق، رسائل نارية إلى حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم


 

وقال رضا عبدالعال، في تصريحات تلفزيونية :"أنا كنت بطالب تعيين حسام حسن، مدربًا لمنتخب مصر من 4 سنوات، أنا بنتقد حسامحسن، حاليًا عشان عاوزه ينجح ".

وأضاف: "أنا مش عاوزك تغلط ومش عاوز حد يعلم عليك ومش عاوز حد ينتقدك، من حقك تضم اللعيبة اللي أنت عاوزها ولكن تكون بتلعبمع أنديتها".


 

وتابع: "أنت ضميت محمد حمدي، وهو لن يشارك في مباراة بوركينا فاسو، لذلك كان يجب ضم أحمد فتوح، وتجهيزه للمباراة المقبلة، لعبتمحمد هاني مباراتي نيوزيلندا وكرواتيا بناء على إيه ليه ضميت كوكا، وهو مصاب".

 

المدير الفني لمنتخب مصر رسائل نارية حسام حسن ضم احمد فتوح منتخب مصر الأول نجم الزمالك السابق رضا عبدالعال

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