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رئيس التحرير
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أصل الحكاية

135 جنيها| هبوط مفاجئ في أسعار اللحوم الحمراء اليوم 3 إبريل 2024

صدى البلد

تزامنًا مع هبوط سعر الدواجن، شهدت أسعار اللحوم اليوم الأربعاء 3 إبريل 2024 هبوطًا مفاجئًا في جميع منافذ البيع بالدولة حيث يتراوح سعر كيلو اللحوم البلدي من 350 إلى 400 جنيهًا بعدما سجلت أمس 400 إلى 430 جنيهًا بواقع انخفاض 50 جنيهًا تقريبًا.

أسعار اللحوم في محلات الجزارة

تراوحت أسعار اللحوم في محلات الجزارة اليوم الأربعاء بين 300 إلى 480 جنيهًا وفقًا لنوعية قطعية اللحم والمكان الذي تباع فيه. وذلك على النحو التالي:

  • سعر كيلو اللحم البلدي من 350 إلى 400 جنيهًا.
  • سعر كيلو اللحم الكنوز من 350 إلى 420 جنيهًا.
  • سعر كيلو لحم الظأن من 400 إلى 480 جنيهًا.
  • سعر كيلو اللحم الجملي من 300 إلى 320 جنيهًا.
  • سعر كيلو اللحم البتلو من 350 إلى 400 جنيهًا.

كما بلغ سعر اللحم المفروم 300 إلى 370 جنيهًا وسعر الكبدة البلدي من 320 إلى 450 جنيهًا.

أسعار اللحوم في منافذ وزارة الزراعة

انخفضت أسعار اللحوم في منافذ وزارة الزراعة اليوم الأربعاء 3 إبريل 2024 لتتراوح بين 135 جنيهًا إلى 280 جنيهًا وذلك على النحو التالي:

  • سعر كيلو اللحم الظأن 135 جنيهًا.
  • سعر كيلو الكبدة 135 جنيهًا.
  • سعر كيلو اللحم المفروم 150 جنيهًا.
  • سعر كيلو اللحوم البلدي الطازجة 280 جنيهًا.
  • سعر كيلو السجق 90 جنيهًا.

أسعار اللحوم في منافذ وزارة التموين

  • سعر كيلو اللحوم السودانية المجمدة 160 جنيهًا.
  • سعر كيلو اللحوم السودانية الطازجة 225 جنيهًا.
  • سعر كيلو اللحم الضأن المبرد 250 جنيهًا.
  • سعر كيلو اللحم الضأن الطازج 270 جنيهًا.
  • سعر كيلو اللحوم البلدي الطازجة 280 جنيهًا.

إلى جانب ذلك، بلغت أسعار اللحوم البقري البرازيلي 190 إلى 250 جنيهًا وأسعار اللحوم الهندي 170 جنيهًا وأسعار اللحوم البقري 250 جنيهًا. كما تقدم معارض أهلًا رمضان اللحوم الطازجة بأسعار تتراوح بين 250 لـ270  جنيهًا للكيلو الواحد.

وقد زادت أسعار اللحوم البلدي والمستورد بشكل مفاجئ قبل شهر رمضان حتى تخطت حاجز الـ500 جنيهًا للكيلو الواحد، وذلك قبل أن تتراجع بنسبة 20% خلال الأيام الماضية لتواصل هبوطها المستمر يومًا بعد يوم. 

ومحاولتًا من الدولة الحد من ارتفاع أسعارها، قررت طرح المزيد من اللحوم السودانية والبرازيلية في المجمعات الاستهلاكية بسعر 250 جنيهًا للكيلو. 

وفي السياق، أوضح هيثم عبد الباسط رئيس شعبة القصابين بالغرفة التجارية، أنه يأمل أن تعود أسعار اللحوم الحية إلى 120 جنيهًا للكيلو، وهو الأمر الذي سيكون في صالح الدولة ويساهم في خفض أسعار اللحوم بشكل كبير.

وتستورد مصر نحو 40% من احتياجها من اللحوم الحمراء وتشير التوقعات إلى مزيد من التراجع في أسعارها خاصة بعد اتفاق الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء مع كبار التجار والمصنعين على خفض أسعار السلع. هذا بالإضافة إلى توفير الدولار في البنوك والإفراجات الجمركية التي قامت بها الدولة لكثير من السلع.

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