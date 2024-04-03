بدء الاجتماع الطارئ للجامعة العربية لبحث العدوان على غزة

بدأت صباح اليوم الأربعاء، أعمال اجتماع الدورة غير العادية لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين، وذلك بناء على طلب دولة فلسطين، لبحث استمرار حرب الابادة التي تشنها إسرائيل على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وذلك برئاسة المندوب الدائم لدولة موريتانيا السفير حسين سيدي عبدالله ولد الدية، ومشاركة السفير حسام زكي الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية.

وكان قد أعلن المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى جامعة الدول العربية السفير مهند العكلوك، أن دولة فلسطين تقدمت بطلب عقد دورة غير عادية لمجلس الجامعة على مستوى المندوبين الدائمين لبحث الحراك العربي خاصة في ظل إستمرار جريمة الإبادة الجماعية وسياسة التجويع التي ترتكبها إسرائيل والتهجير القسري ضد الشعب الفلسطيني .

وقال السفير العكلوك، في تصريح له، إن دولة فلسطين تقدمت بطلب لعقد الإجتماع، لبحث الحراك العربي والدولي في ضوء التهديدات الإسرائيلية المستمرة باجتياح وشيك لمدينة رفح التي تؤي ما يزيد عن 1.5 مليون نازح ومواطن فلسطيني، بالإضافة إلى تعنت ورفض إسرائيل تنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بوقف إطلاق النار وإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاعض غزة وآخرها القرار رقم 2728 والذي طالب بوقف فوري لإطلاق النار في شهر رمضان .

وأوضح، أن المجلس سيناقش أيضا عدم إنصياع إسرائيل للتدابير المؤقتة التي أمرت بها محكمة العدل الدولية بتاريخ 26-1-2024 و 28-3-2024.