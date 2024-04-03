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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تحقيقات وملفات

الكيلو بـ 85 جنيها.. أسعار الدواجن تنخفض مع بدء تطبيق مبادرة الـ 15%

أسعار الدواجن اليوم
أسعار الدواجن اليوم

شهدت أسعار الدواجن تسليم أرض المزرعة اليوم، الأربعاء،  هبوطا 3 جنيهات، حيث يسجل الكيلو من 85 إلى 86 جنيهًا، ويصل للمستهلكين من 98 إلى 101 جنيه، في المقابل تراجع سعر الفراخ الساسو 97 جنيها مقابل 105 جنيهات.

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أسعار الدواجن

انخفاض أسعار الفراخ

من جانبه، أعلن الاتحاد العام لمنتجي الدواجن تخفيض أسعار الفراخ بنسبة 10 إلى 15% ليكون السعر تسليم أرض المزرعة 85 جنيها، كما تم التوافق على خفض سعر كرتونة البيض إلى 140 جنيها من مستويات 156 جنيها.

وقال اتحاد الدواجن في بيان سابق، إنه سيتم تنفيذ مبادرة خفض الأسعار بدءاً من 2 أبريل 2024 وتنفيذ ذلك في الأسواق، وذلك بعد الاجتماع بين شركات الإنتاج وممثلي الجهات المعنية.

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في سياق متصل، بدأ الاتحاد العام لمُنتجي الدواجن أمس، الثلاثاء 3 أبريل 2024، فى تنفيذ مبادرة خفض أسعار الدواجن والبيض بنسبة تتراوح من 10% إلى 15% استجابةً لتوجيهات القيادة السياسية ومبادرات الحكومة وجهودها لخفض أسعار السلع، ولا سيّما في ظل ما قدمته الدولة من تيسيرات لتخفيف العبء عن المستهلكين.

وتم تحديد سعر كيلو الفراخ الحية في المزرعة ليكون 85 جنيهًا، وسعر كرتونة بيض المائدة ليكون 135 جنيهًا، على أن يتم بدء العمل بتلك الأسعار وتطبيقها ابتداءً من الأسبوع الحالي، وتحديدًا اعتبارًا من اليوم.

ووصل السعر للمستهلك 95 جنيهًا للدواجن كحد أقصى، و145 جنيهًا للبيض كمرحلة أولى، فى إطار استمرار الجهود المُوسَّعة للعمل على توافر المنتجات المختلفة، بأسعار مناسبة.

وأفاد ثروت الزيني، نائب رئيس شعبة الدواجن، بأن زيادة الإنتاج وإحكام الرقابة على سلاسل التوزيع هما السبيل لانخفاض أسعار الدواجن وبيض المائدة، مشيرًا إلى ارتفاع الطلب في رمضان بنسبة 35%.

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وخلال ظهوره في برنامج "التاسعة" على القناة الأولى، أشار الزيني إلى وجود ارتفاع في أسعار الدواجن والبيض، مؤكدًا خلو السوق من الاحتكار.

وأوضح أن اتحاد منتجي الدواجن يحاول تخفيف الأسعار، حيث أعلن عن مبادرة لخفض أسعار الدواجن الحية وبيض المائدة بنسبة 15%.

أسعار الفراخ البيضاء اليوم الأن الاحد 11/12/2022 | Agri2day / اجري توداي
أسعار الدواجن اليوم

أسعار الدواجن اليوم

  • سجلت أسعار الفراخ البلدي نحو 107 جنيهات للكيلو الواحد، ويتراوح سعر كيلو الفراخ البلدي بين 115 و120 جنيهًا للمستهلك.
  • بلغ سعر الدواجن الساسو الحمراء 98 جنيهًا ليصل إلى المواطن بنحو 105 جنيهات.
  • سجل سعر الفراخ البيضاء الأمهات 80 جنيهًا للكيلو في المزرعة، ويصل سعر الفراخ الأمهات البيضاء للمستهلكين إلى 85 جنيهًا للكيلو.
  • سجل سعر البانيه اليوم في الأسواق بين 190 و200 جنيه للكيلو الواحد.
  • سجل سعر الوراك من 97 إلى 100 جنيه.
  • سعر الكبد والقوانص 105 جنيهات.
  • كيلو الهياكل بـ 60 جنيها.
  • سعر جوز الحمام 140 جنيهًا.
  • سعر البط 140 جنيهًا.
  • سعر الأرانب 120 جنيهًا.
  • تراوح سعر طبق البيض الأبيض في الأسواق بين 155 و165 جنيهًا للطبق.
  • وسجّل سعر طبق البيض الأحمر 155 جنيهًا، ليصل إلى المستهلك بنحو 165 جنيهًا.
  • وسجّل سعر البيض البلدي 160 جنيهًا للطبق، ليصل إلى المستهلك متراوحًا بين 165 و170 جنيهًا.
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