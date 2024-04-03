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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ندوة تثقيفية عن تحقيق المساواة لعضوات نادي الفتاة والمرأة بالعاشر من رمضان

صدى البلد

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على دور مديرية الشباب والرياضة لما تقدمه من ندوات تثقيفية ودورات تدريبية وأنشطة متنوعة للوصول إلى مختلف الفئات العمرية وشغل أوقات فراغهم بطرق إيجابية وتوجيهها لخدمة المجتمع.

أشاد المحافظ بالدور الفعال لنوادي الفتاه والمرأة بالشرقية لما تقدمه من دعم كامل لتمكين المرأة من المشاركة في كافة الأنشطة الرياضية والثقافية والصحية وورش العمل المختلفة التي يتم فيها اكتساب الخبرات والمهارات واستثمار أوقات الفراغ وصولاً إلى الاستقلال المادي ورفع مستوي المعيشة بجانب تحسين وضع المرأة ورفع مكانتها وتمكينها من ممارسة حقوقها وزيادة قدرتها على اتخاذ القرار.

وفي هذا الإطار أشار الدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة إلى أنه تحت رعاية وزير الشباب والرياضة ومحافظ الشرقية وبالتعاون مع الإدارة المركزية لتنمية الشباب بالوزارة قامت إدارة أندية الفتاه والمرأة بالمديرية بتنظيم ندوة تثقيفية عن ( تحقيق المساواة بين الجنسين) وذلك بمركز شباب السلام التابع لإدارة شباب العاشر من رمضان وبمشاركة 50 فتاه من عضوات نادي الفتاه والمرأة بالمركز.

أوضح وكيل وزارة الشباب والرياضة قيام أحمد عادل مدرب تنمية بشرية معتمد من الوزارة بتقديم الندوة والتي أوضح فيها عده محاور ومنها مفهوم المساواة بين الجنسين وأهميتها وأسبابها وجوانبها حيث تعد المساواة بين الجنسين حق من حقوق الإنسان وشرط أساسي لتحقيق التنمية المستدامة والوصول لمجتمع ينعم بالسلام والرخاء.

الأنشطة الرياضية والثقافية الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية الشباب والرياضة المساواة بين الجنسين بالعاشر من رمضان تحقيق التنمية المستدامة مديرية الشباب والرياضة وزير الشباب والرياضة

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