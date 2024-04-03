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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

أدوني 35 ألف درهم.. عبد الناصر زيدان يفتح النار على رامز جلال

رامز جلال
رامز جلال

شن الإعلامي عبد الناصر زيدان، هجوما شرسا على الفنان رامز جلال بعد إصابته بكسر مضاعف في الكتف خلال حلقته مع الناقد الرياضي أبو المعاطي زكي في برنامج رامز جاب من الآخر.

وقال عبد الناصر زيدان فى برنامج Et بالعربي: "بدأ الإلتئام ببطئ لكن هفضل للأسف معلق ذراعي لمدة 3 أشهر وكل 10 أيام بعمل أشعة فالكسر مش كويس وسخيف ومضايقني على المستوى الإنساني والشخصي".

وأضاف عبد الناصر زيدان: "أولا خليني أفصل ما بين إدارة الـmbc واللي اتفقوا معي من المصريين، فالمصريين لم يكونوا على قدر من المسئولية والاحترام اللي بقدروا بيهم فأنا زعلان جدا لعدم السؤال سواء من رامز أو من مهيب عبد الهادي لأنني رايح أعمل حوار مش عشان أتكسر وأعيش بعاهة".

وأوضح عبد الناصر زيدان : "عدم السؤال عليها في المستشفى في دبي أو لما نزلت مصر كان بالنسبة لي شيء محبط ومش محترم وكان في اتفاق على 100 ألف جنيه مقابل حوار عادي مش مقلب، وبعد ما حصل اللي حصل، مكانوش مصدقين إنني اتكسرت، حصلت مشكلة وسابوني في اللوكيشن ومشيوا، ولوا إنني عليت صوتي مكنوش رجعوا وودوني المستشفى، وبقوا عايزين يرضوني بأي طريقة وتاني يوم جم الفندق وأدوني 35 ألف درهم على أساس إن الأمور بسيطة واكتشفت إنني لما جيت مصر إنه كسر كبير جدا ويستوجب 6 شهور تعليق ذراعي وإجراء عملية ربما تكون خارج مصر ودة متقاليش في دبي".

وأخيرا قال عبد الناصر زيدان: "في النهاية كله يتحمل نتيجة مسئولياته وأنا حقي مش هسيبه لأن في محامين تولوا الأمر لأن الموضوع مش فلوس أكتر ما إنه تقرير. وأنا أعتز بـ MBC و معنديش اعتراض على عرض الحلقة لكن التجاهل والسؤال هيكلفهم كتير معايا".

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