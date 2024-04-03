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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

180 ألف يهودي في الولايات المتحدة يطالبون بايدن بالوقوف إلى جانب إسرائيل

الرئيس الأمريكي جو
الرئيس الأمريكي جو بايدن

قالت وسائل إعلام عبرية، اليوم الأربعاء، إن اللجنة اليهودية الأمريكية قامت بتحرير رسالة إلى الرئيس الأمريكي جو بايدن وقعها 180 ألف يهودي من جميع أنحاء الولايات المتحدة تدعوه إلى الوقوف إلى جانب إسرائيل في الحرب على قطاع غزة.

وبحسب صحيفة "مكور ريشون" العبرية، تعتزم اللجنة أن تقدم لممثل من البيت الأبيض 180 ألف نسخة من الرسالة التي سيوقعها 180 ألف يهودي من جميع أنحاء الولايات المتحدة، ومن جميع أطياف الجاليات اليهودية مع التركيز على الولايات المتأرجحة.

ووفقا للموقع، فإن ذلك يأتي بعد تراجع إدارة بايدن عن الموقف الحازم إلى جانب إسرائيل الذي أظهرته في الأيام التي أعقبت هجوم 7 أكتوبر، في أعقاب ضغوط الجالية الإسلامية والحركات المناهضة لإسرائيل في الولايات المتحدة.

اللجنة اليهودية الأمريكية الرئيس الأمريكي جو بايدن 180 ألف يهودي رسالة إسرائيل الحرب على قطاع غزة

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