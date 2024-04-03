180 ألف يهودي في الولايات المتحدة يطالبون بايدن بالوقوف إلى جانب إسرائيل

قالت وسائل إعلام عبرية، اليوم الأربعاء، إن اللجنة اليهودية الأمريكية قامت بتحرير رسالة إلى الرئيس الأمريكي جو بايدن وقعها 180 ألف يهودي من جميع أنحاء الولايات المتحدة تدعوه إلى الوقوف إلى جانب إسرائيل في الحرب على قطاع غزة.

وبحسب صحيفة "مكور ريشون" العبرية، تعتزم اللجنة أن تقدم لممثل من البيت الأبيض 180 ألف نسخة من الرسالة التي سيوقعها 180 ألف يهودي من جميع أنحاء الولايات المتحدة، ومن جميع أطياف الجاليات اليهودية مع التركيز على الولايات المتأرجحة.

ووفقا للموقع، فإن ذلك يأتي بعد تراجع إدارة بايدن عن الموقف الحازم إلى جانب إسرائيل الذي أظهرته في الأيام التي أعقبت هجوم 7 أكتوبر، في أعقاب ضغوط الجالية الإسلامية والحركات المناهضة لإسرائيل في الولايات المتحدة.