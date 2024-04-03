الصفدي: الأردن حريص على حل الأزمة اليمنية

بعث رئيس الوزراء الأردني الدكتور أيمن الصفدي برسالة تهنئة إلى وزير الخارجية وشؤون المغتربين اليمني الدكتور شائع محسن الزنداني بمناسبة توليه مقاليد الوزارة .

جاء ذلك في اتصال هاتفي بين الوزيري؛ حيث تمنى له التوفيق في خدمة مصالح اليمن الشقيق.

وبحث الوزيران العلاقات الثنائية، والجهود المبذولة للتوصل لحل للأزمة اليمنية، يضمن وحدة اليمن واستقراره وسلامة أراضيه، ويلبي طموحات وتطلعات الشعب اليمني الشقيق في الأمن والسلام والازدهار. ‎

وشدد الصفدي حرصه للعمل مع نظيره اليمني لتعزيز العلاقات الثنائية، ودعمه للجهود المستهدفة لحل الأزمة اليمنية.