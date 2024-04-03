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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

مصر تستضيف مؤتمر علوم البيانات والذكاء الاصطناعي

مؤتمر علوم البيانات
مؤتمر علوم البيانات والذكاء الاصطناعي

تستضيف مصر النسخة الأولى من مؤتمر علوم البيانات والذكاء الاصطناعي، وذلك لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وبفضل الشراكة الاستراتيجية بين شركة Ntervento وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "إيتيدا" (ITIDA) وجامعة مصر للمعلوماتية (EUI)، وسوف ينطلق المؤتمر تحت اسم "DSC MENA24".


وخلال الفترة من 18 إلى 20 إبريل 2024، ستكون القاهرة مسرحًا لهذا الحدث الكبير، الذي ينعقد بشكل دوري في أوروبا، ويُعد واحدا من أكبر المؤتمرات من نوعه على مستوى العالم، حيث يجمع بين أكثر من 5000 متخصص في مجال البيانات والذكاء الاصطناعي، ويضم أكثر من 400 متحدث من مختلف أنحاء العالم، ليشكل منبرًا استثنائيًا لتبادل المعرفة والخبرات وتوسيع شبكات العمل والتعاون.

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ولا يعد مؤتمر علوم البيانات والذكاء الاصطناعي DSC MENA24 حدثا عاديا، بل تجمعا لألمع العقول وأكثرها خبرة في عالم البيانات والذكاء الاصطناعي، حيث يستعرض مجموعة متنوعة ومثيرة من التقنيات الأكثر تطورا في قطاع البيانات والذكاء الاصطناعي، كما يوفر منصة مثالية رفيعة المستوى من خلال جلسات نقاشية وورش عمل وعروض تقديمية حول أهم الموضوعات في هذا المجال.


ويُقدم مؤتمر علوم البيانات والذكاء الاصطناعي فرصة استثنائية لبناء شبكة علاقات قوية مع نخبة من الخبراء والمهنيين في مجال البيانات والذكاء الاصطناعي من جميع أنحاء العالم، ويسلط الضوء على جوانب عديدة من هذا المجال الديناميكي، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي التوليدي، وتحليل اللغة الطبيعية والنصوص، ورؤية الكمبيوتر والآلة، والتعلم العميق، والابتكار باستخدام البيانات، والذكاء الاصطناعي وعمليات التعلم الآلي (MLOps)، وهندسة البيانات، والبيانات السحابية، واستخدام الذكاء الاصطناعي في الطب، وبناء منتجات البيانات والذكاء الاصطناعي، وهندسة المطالبات، والبيانات المفتوحة واستخدام البيانات من أجل الصالح العام، والتحليلات المعززة في التسويق، وحلول من البداية إلى النهاية، وغيرها من التقنيات التي يهتم بها العالم وتصنع مستقبله.


"نحن نوحد جهودنا لنقدم لك حدثًا رفيع المستوى، لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بأكملها، والمجتمع العالمي للذكاء الاصطناعي"، هذا ما قاله المنظمون للمؤتمر، مؤكدين على أهمية هذا الحدث في دعم تطور القطاع التكنولوجي في المنطقة وتعزيز الابتكار وريادة الأعمال.


ومع الحاجة المتزايدة للاستفادة من قوة البيانات والذكاء الاصطناعي في مجالات متعددة، يأتي مؤتمر علوم البيانات والذكاء الاصطناعي DSC MENA24 ليعزز الفهم والتبادل المعرفي والتعاون في هذا السياق المهم، ولا يقتصر دوره على مجرد تبادل المعرفة، بل يمتد إلى تحفيز الابتكار ودعم بناء مجتمع أكثر تطورًا.


وينطلق مؤتمر علوم البيانات والذكاء الاصطناعي DSC MENA24 عبر الإنترنت خلال الفترة من 18 إلى 19 إبريل، كما تستضيف جامعة مصر للمعلوماتية المؤتمر يوم 20 إبريل لتجربة التواصل المباشر مع الخبراء والمشاركين في هذا الحدث الاستثنائي.


فإذا كنت تبحث عن التعلم والتواصل مع أفضل العقول في مجال البيانات والذكاء الاصطناعي، إليك فرصة للمشاركة في مؤتمر علوم البيانات والذكاء الاصطناعي DSC MENA24، حيث تجد طريقا مثاليا للتعرف على أحدث التقنيات والاتجاهات وحالات التطبيق والاستخدام من واقع الحياة العملية في صناعة البيانات والذكاء الاصطناعي عالميا.


كما وجهت إدارة المؤتمر الدعوة للباحثين عن تلك الفرصة للمشاركة في مؤتمر DSC MENA24، الحدث الرائد في مجال علوم البيانات والذكاء الاصطناعي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

 تواصل معنا الآن لتسجيل حضورك والاستفادة من هذه الفرصة الاستثنائية للمشاركة في ثورة البيانات والذكاء الاصطناعي.

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