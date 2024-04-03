45 مليون دولار حزمة جديدة لمساعدة طلاب الجامعة الأمريكية

أعلن الدكتور أحمد دلّال، رئيس الجامعة الأمريكية بالقاهرة، عن قرارات جديدة اتخذتها الجامعة، حيث تم إطلاق حزمة جديدة ومبتكرة من المنح الدراسية والمساعدات المالية التي تُمكّن الطلاب المتميزين والمتفوقين من الالتحاق بالجامعة، وترفع العبء عن كاهل الطلاب الحاليين.

المنح الدراسية والمساعدات المالية المقدمة لطلاب الجامعة الأمريكية

وقال دلّال: “إننا داخل الجامعة الأمريكية خصخصصنا هذا العام أكثر من 45 مليون دولار كمساعدات مادية للطلاب، حيث إن 60 بالمائة من طلابنا لا يدفعون الرسوم الدراسية كاملة، بما في ذلك 1200 طالب يتلقون دعمًا كاملًا، كما أننا ما زلنا على العهد الذي قطعناه على أنفسنا منذ عدة سنوات بالتزامنا بعدم إجبار أي طالب على مغادرة الجامعة بسبب عدم قدرته على الدفع، وقد نجحنا بالفعل في الحفاظ على نفس العدد من الطلاب من عام لآخر”.

وأضاف رئيس الجامعة الأمريكية بالقاهرة، أن “تلك الخطوات والمبادرات التي تتخدها الجامعة تأتي لدعم التعليم والطلاب في جامعتنا وفي ظل تداعيات الضغوط الاقتصادية التي نمُر بها الآن، واستمرارًا لسعينا المتواصل لاجتذاب الطلاب المتفوقين”.

جدير بالذكر أنه على مدار أكثر من مائة عام، قامت الجامعة الأمريكية بالقاهرة بدور متميز في إثراء العملية التعليمية في مصر والعالم العربي بتقديم تعليم عالمي متميز غير تقليدي قائم على البحث والنقد والتحليل وتوفير فرصة للطلاب لدراسة تخصصات متعددة قبل التخرج تسهم في بناء قدراتهم، لتكون الجامعة بذلك واحدة من أهم الجامعات في مصر والمنطقة والعالم التي يسعى إليها الطلاب من مصر ومن جميع أنحاء العالم لمعايشة هذه التجربة التعليمية المتميزة التي تؤهلهم للمستقبل.

ويظهر تفرُد هذه التجربة جليًا في مستوى خريجي الجامعة الأمريكية بالقاهرة الذين أثروا مصر والعالم أجمع في العديد من المجالات الهامة مثل القطاع المصرفي والقطاع الإعلامي وإدارة الأعمال، وتبوأوا المناصب العليا في الحكومات والشركات متعددة الجنسيات والهيئات الدولية الكبرى.

وقال دلّال: “الحقيقة أننا نفتخر بأن معدل توظيف خريجي الجامعة خلال السنة الأولى بعد التخرج يصل إلى 95%”.

وأضاف: “وبجانب إنجازاتنا الحالية، فإن لدينا خططًا مستقبلية طموحة تتضمن استحداث مناهج تواكب الاتجاهات الجديدة التي تتماشى مع احتياجات المجتمع والتطور المذهل الذي يشهده العالم في جميع المجالات، مثل علوم البيانات والذكاء الاصطناعي والدراسات البيئية والحضرية والتنمية المستدامة والتغيير المناخي والهجرة والتخفيف من حدة الفقر والصحة العامة، وهي المناهج التي ستجتذب الطلاب بشكل كبير وتدربهم على إيجاد حلول للقضايا المعاصرة”.

وتابع: “لهذا نسعى لإنشاء كلية جديدة متعددة التخصصات للتصميم والهندسة المعمارية والدراسات الحضرية، كما سنقوم بإطلاق مختبر التكنولوجيا والبحث والابتكار (Tri-Lab) الذي سيقوم بربط أعضاء هيئة التدريس والطلاب بالجامعة بمبادرات الصناعة لتقديم دعم مباشر لأجندة التنمية في مصر”.

واستطرد: “تشمل مخططاتنا أيضًا إثراء تجربة الطلاب الجامعية واجتذاب كوادر طلابية متنوعة من المحافظات البعيدة عن القاهرة ومن خارج مصر عن طريق بناء الجيل القادم من مساحات السكن والتعلم الطلابي التي ستخلق أنظمة بيئية اجتماعية وتعليمية تُثري التجربة الجامعية للطلاب وتعزز فرص نجاحهم”.