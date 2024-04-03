عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

كيف نتصرف لو الأب ظلم أحد الورثة؟ علي جمعة يجيب

صدى البلد

أجاب الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، على سؤال أحد الحاضرين، لو الأب ظلم احد الورثة، هل يجب على الباقيين إنهم يعطوا له؟.

وأوضح الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، خلال حلقة برنامج "نور الدين"، المذاع اليوم الاربعاء: "لو فعلوه لكان فضلا منهم، التصرف صحيح، لكن الفعل حرام".  

وأضاف: "لو انت خطفت زجاجة مياه ملك لشخص، وبعدها توضأت بها، ايوة انت بقيت متوضى، لكن الوضوء صحيح ، لكن الفعل السرقة حرام يبقى لازم علينا نرجع الزجاجة لاصحابها".

برنامج نور الدين يفتح حوارا مع الأطفال والكبار حول تساؤلاتهم حول الدين والله عز وجل، إضافة إلى المشكلات الحياتية التى تواجه عباد الله وكيفية التغلب عليها، ويرد على أسئلة للمرة الأولى علي لسان أطفال صغار، دومًا ما يسألوها لأهاليهم الذين يجدوا نفسهم في حيرة من أمثلة فين ربنا، مش بنشوفه ليه، وغيرها من الأمور الذي يقف الآباء أمامها في حيرة شديدة دون إجابة ما جعل البرنامج محل ترقب سواء للأهالي الذين ينتظرونه لفهم الإجابة الصحيحة، أو الأبناء الذين سيجدون في البرنامج فهمًا لما يحاولوا معرفته ويثبتهم بصورة صحيحة ما يبني عندهم وعيًا ويقينًا.

علي جمعة برنامج نور الدين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

برعاية الحكومة| انخفاض كبير في أسعار الفراخ والبيض.. الكيلو بكام النهارده؟

الفراخ نزلت 40 جنيهًا| مفاجأة في أسعار الدواجن والبيض بعد تدخل الحكومة

تفاصيل أول اجتماع للحكومة عقب أداء الرئيس اليمين الدستورية

135 جنيها| هبوط مفاجئ في أسعار اللحوم الحمراء اليوم 3 أبريل 2024

مصير حكومة مدبولي .. هل تحدث مفاجأة في اجتماع اليوم ؟| تفاصيل

ذئب مفترس| تفاصيل مثيرة في واقعة قيام عامل بإنهاء حياة شقيقته بالمطرية

اتهامات تودي السجن.. ماذا قال الشيبي عن حسين الشحات نجم الأهلي في النيابة؟

500 جنيه كاملة| مفاجأة غير متوقعة في سعر الذهب وعيار 21 قبل العيد

ترشيحاتنا

ليس كما يفهمه الكثيرون.. شيخ الأزهر يوضح معنى "الضار النافع"

«حذرتكم من أسبوع».. العالم الهولندي توقع زلزال تايوان الأقوى

أخبار التوك شو| مصير حكومة مدبولي.. الزراعة تزف بشرى للمواطنين بشأن الدواجن واللحوم مع اقتراب العيد

دعاء عند الإفطار يوم 24 رمضان.. الإفتاء: الرسول كان يردد 7 كلمات

تصريحات جريئة.. مسلم يفجّر مفاجآت حول طلاقه وخطوبته وحضانة نجله في حال زواج طليقته| إليك التفاصيل

45 مليون دولار حزمة جديدة لمساعدة طلاب الجامعة الأمريكية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فستان مجسم.. كارولين عزمي تخطف الأنظار | شاهد

جوليا بسترانا.. أبشع امرأة في التاريخ دفنت بعد 150 عامًا من وفاتها|ما السبب؟

تعرف على تفاصيل أول مكالمة في التاريخ من الهاتف المحمول

الكهرباء هتقطع في العيد؟| مفاجآت حول جدول تخفيف الأحمال بعد رمضان

فيديو

انتقال حكم مصر من القاهرة للعاصمة الإدارية.. اعرف الحقيقة

موعد انتهاء الموجة الحارة.. بيان هام من الأرصاد

500 جنيه| هبوط مفاجئ في أسعار الذهب وتفاصيل سعر الدولار

43 ألف جنيه.. فاتورة صالون تجميل تثير الجدل على السوشيال ميديا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: المرأة المصرية والولاية الجديدة للرئيس

جمال قرين

جمال قرين يكتب: سلطان الأولياء عبد القادر الجيلاني (1)

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: الملامح المتغيرة لشرق أوسط متعدد الأقطاب

محمد الجندى

محمد الجندي يكتب: كيف تتحكم أمريكا في دول العالم بالدولار؟

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: الهُوية الصحية

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: نعمة الأڤوكاتو

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: نتنياهو يبحث عن الفوضى

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: يوم الأرض الفلسطيني.. وحق العودة

اﻟﻤﺰﻳﺪ