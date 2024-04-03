كيف نتصرف لو الأب ظلم أحد الورثة؟ علي جمعة يجيب

أجاب الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، على سؤال أحد الحاضرين، لو الأب ظلم احد الورثة، هل يجب على الباقيين إنهم يعطوا له؟.

وأوضح الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، خلال حلقة برنامج "نور الدين"، المذاع اليوم الاربعاء: "لو فعلوه لكان فضلا منهم، التصرف صحيح، لكن الفعل حرام".

وأضاف: "لو انت خطفت زجاجة مياه ملك لشخص، وبعدها توضأت بها، ايوة انت بقيت متوضى، لكن الوضوء صحيح ، لكن الفعل السرقة حرام يبقى لازم علينا نرجع الزجاجة لاصحابها".

برنامج نور الدين يفتح حوارا مع الأطفال والكبار حول تساؤلاتهم حول الدين والله عز وجل، إضافة إلى المشكلات الحياتية التى تواجه عباد الله وكيفية التغلب عليها، ويرد على أسئلة للمرة الأولى علي لسان أطفال صغار، دومًا ما يسألوها لأهاليهم الذين يجدوا نفسهم في حيرة من أمثلة فين ربنا، مش بنشوفه ليه، وغيرها من الأمور الذي يقف الآباء أمامها في حيرة شديدة دون إجابة ما جعل البرنامج محل ترقب سواء للأهالي الذين ينتظرونه لفهم الإجابة الصحيحة، أو الأبناء الذين سيجدون في البرنامج فهمًا لما يحاولوا معرفته ويثبتهم بصورة صحيحة ما يبني عندهم وعيًا ويقينًا.