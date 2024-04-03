تعيين نصر عبد الوهاب عميدا لكلية الطب البيطري بالزقازيق

تقدم الدكتور خالد الدرندلي رئيس جامعه الزقازيق بخالص التهنئة للدكتور نصر عبد الوهاب محمد لصدور القرار الجمهوري بتعيينه عميداً لكلية الطب البيطري بالجامعة ، متمنياً له مزيداً من التقدم والنجاح وبذل المزيد من الجهد والعمل المتميز بما يساهم في خدمة العملية التعليمية والبحثية والطلاب والمجتمع.

أكد الدكتور خالد الدرندلي ان الدكتور نصر عبد الوهاب شغل مناصب عديده مروراً بمدرس مساعد بقسم الباثولوجيا الإكلينيكية بكلية الطب البيطري ثم أستاذ مساعد بكلية العلوم التطبيقية بجامعة الطائف بالمملكة العربية السعودية إلى وكيل كلية الطب البيطري لشئون التعليم والطلاب بالزقازيق ، حتى شغل منصب عميد الكلية.