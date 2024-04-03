مات صائما..وفاة طفل إثر أزمه قلبية مفاجئة بكفر الزيات والأهالي يشيعون جثمانه بمقابر أسرته

شهدت مدينة كفر الزيات بمحافظة الغربية عصر اليوم تدشين مراسم تشييع جثمان الطفل ايمن فتحي والذي توفي فجأة وهو صائم عقب عودته من احد الدروس الخصوصية إثر حرارة الجو والاجهاد الي مثواه الاخير.

كما شارك في جنازته أقاربه وزملائه وجيرانه وسط حاله من الحزن والوجيعة حتي دفن بمقابر أسرته .

وكانت احدي المستشفيات الخاصة استقبلت حالة الطفل في العقد الثاني من العمر متوفيا إثر إصابته بأزمة قلبية مفاجئة.

كما أفاد شهود عيان من أسرته أنه وحال عودته من الدرس أغمى عليه وسقط علي الارض ولفظ أنفاسه الأخيرة .

كما إفادة التقارير الصحية أن الطفل توفي إثر تعرضه لهبوط حاد في الدورة الدموية وتوقف في عضلة القلب وأصيب بأزمة قلبية أثناء عودته من الدرس قبل لحظات من أذان المغرب.



وخيمت حالة من الحزن والاسي على أهالي مدينة كفرالزيات عقب علمهم بوفاة الطفل ايمن الي كان يتمتع بمحبة زملائه وتداول رواد التواصل الاجتماعي بالغربية صور الطفل المتوفي داعين الله أن يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته ويصبر اسرته .