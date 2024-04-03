نعتها برسالة مؤثرة .. وفاة عمة مريم الخشت

نعت الفنانة الشابة مريم الخشت عبر صفحتها الشخصية علي موقع الصور والفيديوهات الشهير “ إنستجرام” عمتها .

وقالت مريم الخشت : إنا لله وإنا إليه راجعون.. توفيت إلى رحمة الله عمتى حبيبة قلبى وأمى التانية تاى الخشت، نسألكم الفاتحة فضلًا وليس أمرا".

و انضمت الفنانة مريم الخشت، للمشاركة في بطولة فيلم "حدوتة الأيام الباقية"، الذي انطلق تصويره مؤخراً.

ويشاركها بطولة الفيلم كل من أحمد حاتم وكارمن بصيبص، ومن تأليف محمد صادق، وإخراج ماندو العدل، وإنتاج أحمد السبكي.

يذكر أن مريم الخشت تألقت في الموسم الرمضاني الماضي بمسلسل "عملة نادرة"، حيث قدمت لأول مرة دور امرأة صعيدية، وهو ما حمسها للعمل، وشكّل تحديًا كبيرًا سعدت كثيرًا بخوضه، خاصة أنها من أصول صعيدية، فعائلة والدتها من محافظة المنيا.

مسلسل "عملة نادرة" تأليف مدحت العدل وإخراج ماندو العدل، ومن بطولة نيللى كريم، وجمال سليمان، وجومانا مراد، وأحمد عيد، وكمال أبو رية، وفريدة سيف النصر، وندى موسى، وعدد كبير من النجوم.