عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مدير مركز بروكسل الدولي: إسبانيا ستعترف بدولة فلسطين بعد الانتخابات الأوروبية

اسبانيا
اسبانيا

قال رمضان أبو جزر، مدير مركز بروكسل الدولي للبحوث، إن رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز اختار يوليو المقبل للاعتراف بالدولة الفلسطينية نظرا لأن هذا الموعد يأتي بعد الانتخابات الأوروبية الشاملة التي ستأتي في 9 يوليو، وبالتالي سيتضح المشهد السياسي في أسبانيا إذا بقي "سانشيز" وحزبه على رأس الحكومة يمكن أن يسير قدما، ويؤكد ما صرح به بنية إسبانيا الاعتراف بدولة فلسطين.

وأضاف "أبو جزر"، خلال مداخلة على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن "سانشيز" لا يرغب بإحداث استياء في الانتخابات الأوروبية جراء الاعتراف بدولة فلسطين، خاصة أنه لا يوجد إجماع أوروبي بذلك، وهناك دول بعينها تحدثت علنا منذ أشهر بنيتها الاعتراف بفلسطين كدولة مستقلة، ولكن كل هذه الدول لم تعترف حتى الآن وتنتظر أحداث سياسية، والانتخابات الأوروبية القادمة هي الفيصل سواء لأسبانيا أو بلجيكا أو مالطا أو إيرلندا.

وأشار إلى أن إيرلندا تنتظر دائما إجماعا أوروبيا، وتحاول أسبانيا وبلجيكا أن تخلقا ضغطا على باقي دول الاتحاد الأوروبي ليكون هناك إجماع بصفة الاتحاد الأوروبي بالاعتراف بدولة فلسطين حتى لا يكون هاتان الدولتان بمفردهما في مواجهة دول مثل المجر والنمسا التي تعارض أو قريبة من سياسة "نتنياهو".

مركز بروكسل الدولي رئيس الوزراء الاسباني بيدرو سانشيز الدولة الفلسطينية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

6 أيام.. رسميا مجلس الوزراء يعلن موعد إجازة عيد الفطر

الفراخ نزلت 40 جنيهًا| مفاجأة في أسعار الدواجن والبيض بعد تدخل الحكومة

برعاية الحكومة| انخفاض كبير في أسعار الفراخ والبيض.. الكيلو بكام النهارده؟

135 جنيها| هبوط مفاجئ في أسعار اللحوم الحمراء اليوم 3 أبريل 2024

تفاصيل أول اجتماع للحكومة عقب أداء الرئيس اليمين الدستورية

مصير حكومة مدبولي .. هل تحدث مفاجأة في اجتماع اليوم ؟| تفاصيل

ذئب مفترس| تفاصيل مثيرة في واقعة قيام عامل بإنهاء حياة شقيقته بالمطرية

الجامعة العربية: الدول المصدرة للسلاح لإسرائيل شريكة معها في العدوان على الفلسطينيين

ترشيحاتنا

الاجتماع الفني لمباراة الأهلي وسيمبا غدا

بولندا تستدعي السفير الإسرائيلي لديها على خلفية مقـ.تل عاملي الإغاثة بقطاع غزة

دوري أبطال إفريقيا| كولر وكابتن الفريق يحضران المؤتمر الصحفي لمباراة الأهلي وسيمبا

للمرة الثانية| محمود عاشور يمثل التحكيم المصري في أولمبياد باريس

شيخ الأزهر لرئيس البرلمان العربي: التشتت والضَّعف الذي أصاب أمتنا العربية أفقدها توازنها

3 من إخوته سبقوه| جثة غريق من نيل الوراق تكشف مأساة عائلية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قفطان جديد.. مي عمر تثير الجدل بإطلالتها الرمضانية

ملابس بـ200 ألف جنيه خلال شهر.. إطلالات وضعت مسلم في مأزق| شاهد

فستان مجسم.. كارولين عزمي تخطف الأنظار | شاهد

جوليا بسترانا.. أبشع امرأة في التاريخ دفنت بعد 150 عامًا من وفاتها|ما السبب؟

فيديو

باربي الشيطان.. مذيعة عراقية تتحول إلى زومبي بسبب عمليات التجميل

«حذرتكم من أسبوع».. العالم الهولندي توقع زلزال تايوان الأقوى

انتقال حكم مصر من القاهرة للعاصمة الإدارية.. اعرف الحقيقة

موعد انتهاء الموجة الحارة.. بيان هام من الأرصاد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: غائبون احتفلوا معنا بشهر رمضان!

هند عصام

هند عصام تكتب: سنوحي

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: المرأة المصرية والولاية الجديدة للرئيس

جمال قرين

جمال قرين يكتب: سلطان الأولياء عبد القادر الجيلاني (1)

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: الملامح المتغيرة لشرق أوسط متعدد الأقطاب

محمد الجندى

محمد الجندي يكتب: كيف تتحكم أمريكا في دول العالم بالدولار؟

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: الهُوية الصحية

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: نعمة الأڤوكاتو

اﻟﻤﺰﻳﺪ