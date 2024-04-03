مدير مركز بروكسل الدولي: إسبانيا ستعترف بدولة فلسطين بعد الانتخابات الأوروبية

قال رمضان أبو جزر، مدير مركز بروكسل الدولي للبحوث، إن رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز اختار يوليو المقبل للاعتراف بالدولة الفلسطينية نظرا لأن هذا الموعد يأتي بعد الانتخابات الأوروبية الشاملة التي ستأتي في 9 يوليو، وبالتالي سيتضح المشهد السياسي في أسبانيا إذا بقي "سانشيز" وحزبه على رأس الحكومة يمكن أن يسير قدما، ويؤكد ما صرح به بنية إسبانيا الاعتراف بدولة فلسطين.

وأضاف "أبو جزر"، خلال مداخلة على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن "سانشيز" لا يرغب بإحداث استياء في الانتخابات الأوروبية جراء الاعتراف بدولة فلسطين، خاصة أنه لا يوجد إجماع أوروبي بذلك، وهناك دول بعينها تحدثت علنا منذ أشهر بنيتها الاعتراف بفلسطين كدولة مستقلة، ولكن كل هذه الدول لم تعترف حتى الآن وتنتظر أحداث سياسية، والانتخابات الأوروبية القادمة هي الفيصل سواء لأسبانيا أو بلجيكا أو مالطا أو إيرلندا.

وأشار إلى أن إيرلندا تنتظر دائما إجماعا أوروبيا، وتحاول أسبانيا وبلجيكا أن تخلقا ضغطا على باقي دول الاتحاد الأوروبي ليكون هناك إجماع بصفة الاتحاد الأوروبي بالاعتراف بدولة فلسطين حتى لا يكون هاتان الدولتان بمفردهما في مواجهة دول مثل المجر والنمسا التي تعارض أو قريبة من سياسة "نتنياهو".