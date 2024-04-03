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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحقيقات وملفات

أداء أسواق المال العربية| تباين البورصة المصرية.. وانخفاض القطرية والأردنية

صدى البلد

البورصة المصرية تغلق على تباين


بورصة قطر تنخفض 1.050 %


مؤشر بورصة البحرين العام يغلق على انخفاض


بورصة المغرب تغلق مرتفعة


شهدت أسواق المال العربية تباينا في الأداء بختام تعاملات اليوم الأربعاء 3-4-2024، حيث أغلقت بورصة المغرب  على ارتفاع، و انخفضت بورصات قطر، البحرين، و الاردن، بينما اغلقت المصرية على تباين.


ونستعرض حركة التداول لبعض البورصات العربية في ختام اليوم وفقا لما نشرته و كالة الانباء السعودية "واس" خلال التقرير التالي..

 


البورصة المصرية تغلق على تباين

 

تباين أداء مؤشرات البورصة المصرية لدى إغلاق تعاملات اليوم، وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة نحو 5 مليارات جنيه ليصل لمستوى 877ر1 تريليون جنيه وسط تعاملات كلية بلغت نحو 5ر77 مليار جنيه.


ارتفع المؤشر الرئيس للبورصة /إيجي اكس 30/ بنسبة 01ر0 % ليبلغ مستوى 22ر27937 نقطة، فيما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة/إيجي اكس 70/ بنسبة 52ر0 % ليصل لمستوى 89ر6366 نقطة، كما شملت الانخفاضات مؤشر/إيجي اكس 100/الأوسع نطاقاً الذي تراجع بنحو 39ر0 % ليبلغ مستوى 99ر9060 نقطة.


بورصة المغرب تغلق على ارتفاع


أَغْلَقَتِ البورصة المغربية تعاملاتها اليوم على ارتفاع، مسجلاً مؤشرها الرئيسي (مازي) تقدماً بنسبة 0.32 %، عند 1.061,87 نقطة.


فقد تقدم مؤشر أداء المقاولات المدرجة في البورصة بنسبة 0.16 %، ليستقر عند 1.060,13 نقطة، كما سجل مؤشر الشركات الحاصلة على أفضل تصنيف، ارتفاعاً بنسبة 0.28 % بمجموع 958,37 نقطة.

وفيما يخص المؤشرات الدولية، فقد أغلق مؤشر "سي إس إي موروكو" على ارتفاع بنسبة 0.23 % بمجموع 12.085,72 نقطة.

وبلغ الحجم الإجمالي للتداولات نحو 321 مليون درهم مغربي، في حين بلغت رسملة البورصة ما يقارب 675 مليار درهم مغربي.


مؤشر بورصة قطر يغلق مخفضاً

 

أغلق مؤشر بورصة قطر في ختام تعاملاتها اليوم، على انخفاض بلغ 102.550 نقطة، أي بنسبة 1.050 %، ليصل إلى مستوى 9 آلاف و691.930 نقطة.


وتم خلال الجلسة، تداول 145 مليوناً و2 ألف و491 سهماً، بقيمة 493 مليوناً و170 ألفاً و029.697 ريال، نتيجة تنفيذ 18 ألفا و956 صفقة في جميع القطاعات.
وصعدت خلال الجلسة أسهم 11 شركة، فيما انخفضت أسعار 36 شركة أخرى، وحافظت 5 شركات على سعر إغلاقها السابق.


مؤشرا البحرين العام والإسلامي يغلقان على انخفاض


أغلق مؤشر البحرين العام، تعاملاته اليوم، عند مستوى 2,022.04 نقطة، بانخفاض بلغ قدره 7.27 نقاط عن معدل الإقفال السابق، في حين أغلق مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 791.25 نقطة، بانخفاض بلغ قدره 6.76 نقاط عن معدل إقفاله السابق.


وبلغت كـمية الأسهـم المتداولة 976 ألفاً و584 سهماً، بقيمة إجمالية قدرها 167 ألفاً و627 ديناراً بحرينياً، تم تنفيذها من خلال 46 صفقة.
 

البورصة الأردنية تغلق على انخفاض


أغلقت البورصة الأردنية اليوم، على انخفاض بنسبة 0.17%، عند مستوى 2432.78 نقطة.


وبلغت كمية الأسهم المتداولة 2.0 مليون سهم، بقيمة إجمالية بلغت نحو 3.2 مليون دينار أردني، نتيجة تنفيذ 1834 صفقة.

 

 

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